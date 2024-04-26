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Добрива для троянд: що і коли потрібно вносити весною, щоб рослина мала гарне цвітіння

26 квітня, 2024 п'ятниця
13:45
корисні поради Підживлення троянд

Троянди - це надзвичайно гарні квіти, справжня гордість будь-якого садівника. Однак, щоб ці рослини добре цвіли, за ними потрібно правильно доглядати

Одним з головних аспектів догляду за трояндами є правильне підживлення добривами та поживними речовинами. Підгодівля троянд весною є особливо важливою, оскільки це гарантує пишне та тривале цвітіння рослин. Використання спеціальних добрив для троянд, які містять необхідні мікроелементи, допомагає забезпечити здоровий ріст, сильні пагони та яскраві квіти.

Якими добривами підживлювати троянди весною?

Навесні трояндам потрібні певні види добрив, що будуть забезпечувати троянди необхідними поживними речовинами та слугуватимуть основою для здорового росту, розвитку кореневої системи, формування пагонів і цвітіння троянд.

Добрива із мінеральними складниками

Мінеральні добрива є ефективними та дуже важливими, забезпечуючи троянди необхідними поживними речовини для здорового зросту, красивого цвітіння та загального добробуту рослини.

  • Азотне добриво допомагає сприяти росту і розвитку рослини. Навесні трояндам потрібен азот для активного зростання пагонів, яскравого цвітіння та зміцнення коріння.
  • Фосфор з калієм. Ці добрива сприяють формуванню та розвитку бутонів, що допоможе рослині швидше зацвісти. Крім того калій допомагає підвищити стійкість рослин до стресів, таких як посуха, підтримує загальний здоровий ріст та імунітет рослини.
  • Нітрат кальцію, що більше відомий як кальцієва селітра, вносять під час появи бутонів для більш пишного цвітіння. Однак пам'ятайте, що перед цією процедурою важливо рясно полити ґрунт.
  • Гумат натрію використовують в ролі стимулятора, корисний для троян перед цвітінням. Ним обприскують листочки та стебла рослини.
  • Сульфат калію вносять для того, щоб попередити можливі хвороби троянд. Зазвичай його використовують наприкінці травня.  
  • Аміачну селітру доречно вносити в ґрунт перед підгортанням.

Якщо ви хочете вносити натуральні добрива, тоді замість магазинних фосфорно-калієвих варіантів, можете використати попіл. Його вважають універсальним добривом, він містить велику кількість фосфору та калію, які необхідні для підживлення всіх сортів троянд. Крім того, використання золи може попередити грибкові захворювання.

Ось кілька порад щодо застосування деревної золи для добрива троянд:

  • Висипте невелику кількість деревної золи на землю навколо куща троянди. Найкраще це робити в суху погоду, щоб зола не розмокла швидко. Приблизно 200-300 грамів золи потрібно для підживлення одного куща, але можна використовувати і більше, якщо троянда досить велика.
  • Полив із настою попелу використовують після набухання бутонів. Для такого підживлення змішайте золу з водою у співвідношенні 1:2 (одна частина золи на дві частини води). Дайте цій суміші добре настоятися протягом трьох днів, а потім використовуйте її для обприскування кущів троянд.

Крім того, важливо пам'ятати про залізо, магній, цинк, мідь, бор та інші мікроелементи, теж важливі для здоров'я троянд та правильного функціонування різних біологічних процесів у рослинах. Вони часто входять до складу комплексних добрив або можуть застосовуватися окремо в необхідних кількостях.

Фото: Getty Images

Органічні добрива

Компост, перегній, коров'ячий і курячий послід, відвари з трав, водоростей, яєчна шкаралупа та інші органічні добрива можуть також використовуватися для підживлення троянд навесні. Вони додають корисні речовини до ґрунту, покращують його структуру та сприяють розвитку кореневої системи. Зазвичай органіку вносять в період наростання зеленого листя на трояндах. Цей процес особливо важливий для молодих кущів.

Для підготовки курячого і коров'ячого посліду для підживлення рослин потрібно дотримуватися певних кроків і пропорцій. Курячий послід:

  • Перепрілий курячий послід змішують з водою в пропорції 1:10 (одна частина курячого посліду до десяти частин води). Цю суміш настоюють протягом 5 днів.
  • Після настоювання одну частину підготовленого настою курячого посліду змішують з трьома частинами води.

Важливо: Свіжий курячий послід розводять у воді у пропорції 1:20 (одна частина посліду до двадцяти частин води). Потрібно бути обережним з таким видом підживлення, оскільки він досить насичений та може призвести до опіків кореневої системи рослини.

Коров'як:

  • Коров'ячий послід розводять з водою в пропорції 1:10 (одна частина коров'ячого посліду до десяти частин води).
  • Суміш настоюють протягом певного часу, а потім розводять ще раз у воді в пропорції 1:2 (одна частина підготовленого настою коров'ячого посліду до двох частин води).

Крім того, трав'яний настій можна використовувати у ролі органічного добрива, розпилюючи його на листя рослини.

Під час вибору добрива для троянд важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування і застосування, оскільки надмірне їх використання може призвести до зворотного ефекту або негативного впливу на ґрунтову екосистему. Чергуйте внесення органічних речовин та мінеральних добрив.

Фото: bhg.com.au

Коли та чим підживлювати троянду?

Для того, щоб троянда була здоровою та пишно цвіла, потрібно правильно підживлювати її протягом всього сезону.

  • Перше підживлення відбувається ранньою весною після першого обрізання, коли рослини перебувають на стадії набухання бруньок. У цей час вносять близько 300 г компосту або перепрілого гною, а також 25-30 г аміачної селітри під кожен кущ.
  • Друге підживлення відбувається під час відростання пагонів, зазвичай через 2 тижні після першого весняного підживлення. У цей період вносять настоянку з коров'яка або гною. Також, важливо підживити рослини комплексним мінеральним добривом.
  • Третє підживлення вважається обов'язковим, адже воно відбувається в період появи пуп'янків. Ви можете використати водний настій курячого або коров'ячого посліду,  трав'яний настій. А з мінералів, важливо застосувати добрива, які містять підвищену частку фосфору.
  • Наступне підживлення відбувається після першого цвітіння. На цьому етапі краще підживити ґрунт компостом та додати комплексне добриво.
  • Далі підживлення проходить влітку, після закінчення другого цвітіння. Тут додають добрива, які підтримують здоров'я рослин протягом теплих місяців.

Важливо враховувати, що правильне добриво і догляд за трояндами залежать від конкретних умов росту, сорту і типу ґрунту. За необхідності консультуйтеся з фахівцем з садівництва для отримання рекомендацій щодо підживлення і догляду за трояндами, що будуть враховувати конкретно ваші умови.

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