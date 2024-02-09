Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Догляд за орхідеями: де їх краще розмістити, як поливати та підживлювати

Догляд за орхідеями: де їх краще розмістити, як поливати та підживлювати

9 лютого, 2024 п'ятниця
17:59
корисні поради Орхідеї

Орхідеї сьогодні присутні в домівках багатьох людей, однак чи знаєте ви, як правильно доглядати за цією рослиною, щоб вона радувала вас своєю красою?

Орхідея – неймовірно красива та екзотична рослина, яка може прикрасити будь-який будинок або квартиру. Однак, для того щоб вона радувала своїм цвітінням, потрібно правильно доглядати за нею. Багато людей можуть відчувати невпевненість, коли мова йде про догляд за орхідеями, адже ці рослини капризні. Тим не менш знання основних принципів догляду, розміщення та поливу цих вазонів, може робити цей процес досить простим та приємним.

Орхідеї належать до групи епіфітів, тобто в природі вони ростуть на поверхні інших рослин або на предметах, таких як кора дерев або скелясті утворення, а не в ґрунті. Епіфіти отримують необхідні ресурси, такі як вода та поживні речовини, з навколишнього середовища, а їх корені використовуються переважно для закріплення. Тому при вирощуванні орхідеї у вас вдома важливо забезпечити їм відповідні умови, які близькі до їхнього природного середовища та додавати те, чого не вистачає.

Де в оселі правильно розмістити орхідеї та чи можна їх тримати у спальні?

Розміщення орхідеї у вашому будинку варіюється залежно від виду орхідеї та умов у вашому помешканні. Однак є кілька загальних порад:

  • Орхідеї люблять світло, однак воно має бути розсіяним. Не варто ставити квітку у місцях, де на неї буде потрапляти пряме сонячне проміння. Розмістіть її у помешканні, де вікна виходять на схід або захід - це ідеальний варіант, адже північна сторона для них холодна, а південна – занадто жарка. Потурбуйтеся про додаткове освітлення (спеціальні люмінесцентні або фітолампи) під час осінньо-зимового періоду, його краще вмикати дозовано вранці та ввечері.
  • Запобігайте контакту рослини з радіаторами центрального опалення. Орхідеї не варто розміщувати безпосередньо під або поруч з обігрівачами, кондиціонерами та радіаторами. Такі прилади дуже висушують повітря, орхідея – вологолюбна рослина.
  • Більшість орхідей відчувають себе комфортно при температурі від 18 до 25 градусів вдень, а також при невеликому зниженні температури вночі. Добове коливання цього показника не має складати більше 5 градусів.
  • Ця рослина любить високу вологість 60-80%, але достатньо добре переносить короткочасну помірну сухість. Якщо ви поставите орхідею поруч з вологим приміщенням, таким як ванна кімната або кухня, це може бути досить хорошим варіантом. Якщо такої можливості немає, ви маєте створити штучно ці оптимальні умови (за допомогою зволожувачів повітря або ємностей з водою).
  • Забезпечте достатню вентиляцію, щоб уникнути "застою повітря", однак уникайте протягів та холодних потоків повітря. Орхідеї не люблять часті перепади температури.

Якщо говорити про розміщення орхідей в спальні, тут однозначної відповіді немає. Деякі спеціалісти стверджують, через те, що ця рослина належить до епіфітів її не варто залишати в кімнатах, де сплять та відпочивають люди. Ця життєва форма рослин отримує необхідні поживні речовини з повітря, що накопичуються в їхніх коренях або листі. Це стратегія дозволяє їм виживати в умовах обмеженого доступу до ґрунтових ресурсів у природі. Тому, цій квітці часто приписують "погану енергетику" і те, що вона ніби негативно впливає на ауру людини.

Однак, епіфіти – це не паразитичні рослини, ба більше, саме людина забезпечує необхідні умови температури, вологості та підживлення орхідей, тож навряд чи вони можуть зашкодити мікроклімату кімнати.

Важливим є те, що квітки орхідеї мають пилок для запилення, який може містити білки алергенів, що спричиняють реакцію у чутливих людей. Симптоми алергічної реакції на цей пилок можуть включати сонливість, головний біль, кашель, першіння в горлі та сльозоточивість. Варто пам'ятати, що це застереження стосується більшості рослин, які мають квітки.

Фото: Freepik

Чим та як поливати орхідею?

Полив орхідеї - це важлива складова догляду за нею, і тут є свої особливості. Орхідея потребує рівномірного зволоження, але не заливання. Переконайтеся, що верхній шар субстрату трохи висох, перш ніж знову поливати орхідею, не допускайте його перезволоження. Використовуйте лише м'яку воду. Якщо ваша вода з водопровідної системи має високу жорсткість, розгляньте можливість використання фільтрованої води або прокип'ятіть її.

Існує два основних способи поливу орхідеї. Перший - це метод занурення, для якого вам знадобиться глибокий контейнер або миска. Наповніть його водою, а потім опустіть горщик з орхідеєю у воду на декілька хвилин. Після цього дайте воді стекти з отворів горщика та переконайтеся, що тарілка з-під орхідеї суха. Другий спосіб – звичайний полив за допомогою лійки. Важливо уникнути заливу горщика з рослиною. Зберігайте вологість на середньому рівні, щоб субстрат був трохи вологим, але не дуже мокрим. Тут діє правило - краще трохи менше, аніж залити. Із помірною сухістю рослинна впорається, а від перезволоження коріння просто почне загнивати і рослина загине.

Поливайте орхідею регулярно, зазвичай вона потребує поливу один-два рази на тиждень під час цвітіння, а в холодний період - приблизно 1 раз на 2 тижні. Однак, частота поливу залежить від умов в оселі.

Підживлення та догляд за орхідеєю

Підживлення орхідей - це важлива складова догляду за ними, яка допомагає рослинам розвиватися та цвісти належним чином. Найкраще використовувати добрива, спеціально розроблені для орхідей. Вони містять необхідні мікроелементи та поживні речовини, які сприяють здоровому росту та розвитку рослин. Ретельно дотримуйтеся інструкцій щодо розведення добрива.

Під час періоду активного росту та цвітіння орхідей, який зазвичай припадає на весну-літо, бажано регулярно додати добрива, щоб загально підтримати стан рослини. У період спокою, зазвичай взимку, можна зменшити або призупинити на певний час підживлення.

Фото: The Spruce

Як вибрати горщик для орхідей?

При виборі горщика для орхідей важливо враховувати кілька ключових факторів. Обирайте такий, який забезпечить достатній простір для коренів орхідеї, але не буде занадто великим.

Важливо, щоб горщик мав отвори для дренажу. Це допоможе уникнути застою води, який може призвести до гнилі коренів. Переконайтеся, що горщик має достатню кількість отворів на дні для відведення надлишкової вологи. Чим краща вентиляція та більше цих отворів, тим краще рослина буде себе почувати.

Глиняні горщики добре "дихають" та допомагають зберігати температуру, що особливо корисно для орхідей. Вони мають обов'язково бути глянцевими всередині, інакше коріння буде приростати до стінок.

Однак пластикові горщики зазвичай є найбільш популярними. Прозорий пластик дозволяє контролювати вологість субстрату і вчасно реагувати на потреби орхідеї. Також, вони забезпечують можливість самостійно регулювати кількість отворів для дренажу, що сприяє оптимальному збереженню вологи та здоров'ю кореневої системи. Найбільшим мінусом пластикових варіантів є неестетичний вигляд, особливо якщо порівнювати з глиняними або керамічними відповідниками. Проте цей недолік можна компенсувати, використовуючи декоративні горщики-кашпо, які допоможуть інтегрувати рослину в інтер'єр і надати йому стильного вигляду.

Загалом, обирайте горщик, який забезпечить достатній дренаж та простір для росту коренів, а також відповідає вашим умовам догляду за рослиною.

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Великдень 2024
7 лютого, 2024 середа
Коли у 2024 році Пасха: дата свята для католиків та православних
Володимир Путін
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
Український військовий
8 лютого, 2024 четвер
Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
18:45
Радослав Сікорський
"Вже звикли до параноїдальних обґрунтувань": у Польщі відреагували на закид Путіна щодо вини поляків у початку Другої світової
18:23
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила водіїв кількох областей про ожеледицю на дорогах. Перелік
18:08
угорщина, протест фермерів
Угорські фермери протестують на кордоні з Україною. Подробиці
18:06
Норвегія
Норвегія заявила про виділення $26 млн агентству ООН в Палестині на тлі зупинки фінансування
18:06
OPINION
Карл Волох
Влада вважає стеження за журналістами та опозицією "захистом державності"
17:57
поле, пшениця, зерно
Посівна кампанія-2024: у Мінагрополітики дали прогноз та озвучили проблеми аграріїв
17:52
Литва прапор
Зимове обладнання та десятки тисяч комплектів одягу: Литва надала Україні новий пакет допомоги
17:51
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Зʼявився трейлер фільму Ірини Цілик "Я і Фелікс", знятий за романом Артема Чеха
17:51
Служба безпеки України
СБУ ідентифікувала 5 росіян, які катували цивільних під час окупації Сумщини
17:37
екологія
Міжнародна робоча група напрацювала Екологічний договір для України: в ОП назвали три ключові аспекти
17:24
На фото: Tiësto з дружиною Аннікою Бекес
Діджей Tiësto відмовився виступити на Супербоулі через сімейні обставини
17:19
ізраїльські солдати
Нетаньягу наказав евакуювати населення Рафаху на кордоні з Єгиптом перед початком наземного вторгнення
17:14
Prozorro
Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 08.02.2024
Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці
16:42
Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
16:41
Огляд
"Фаворитка Міллера"
Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних
16:39
Оновлено
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
16:37
Оксана Забужко
Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського
16:27
ВАКС
В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
16:23
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
16:11
книги
У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення
16:04
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
План усунення Залужного виглядав максимально ницо
16:00
Ексклюзив
Залужний
Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель
16:00
колоборант
Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
15:59
ЗРК NASAMS
Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
15:49
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
15:40
YAKTAK
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом
15:40
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
15:38
Кількість хворих на COVID-19 росте
Американські інфекціоністи назвали фактор, який може посилити дію вакцини від COVID-19
15:25
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
15:23
Олександр Дубінський
Дубінського залишили під вартою ще на два місяці
15:16
Оновлено
Юлія Лапутіна
Лапутіну звільнили з посади очільниці Мінветеранів. В. о. міністра став Олександр Порхун
15:09
Ексклюзив
Карта Авдіївка 8.02.2024
Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
15:08
Оновлено
метро
У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
15:05
дощь, гроза, парасоля, негода
Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних
15:02
На фото: "Гра престолів"
Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"
14:55
Такер Карлсон і Путін
У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією
14:39
Шмигаль
Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
14:34
Фінляндія
Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV