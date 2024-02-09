Догляд за орхідеями: де їх краще розмістити, як поливати та підживлювати

Орхідея – неймовірно красива та екзотична рослина, яка може прикрасити будь-який будинок або квартиру. Однак, для того щоб вона радувала своїм цвітінням, потрібно правильно доглядати за нею. Багато людей можуть відчувати невпевненість, коли мова йде про догляд за орхідеями, адже ці рослини капризні. Тим не менш знання основних принципів догляду, розміщення та поливу цих вазонів, може робити цей процес досить простим та приємним.

Орхідеї належать до групи епіфітів, тобто в природі вони ростуть на поверхні інших рослин або на предметах, таких як кора дерев або скелясті утворення, а не в ґрунті. Епіфіти отримують необхідні ресурси, такі як вода та поживні речовини, з навколишнього середовища, а їх корені використовуються переважно для закріплення. Тому при вирощуванні орхідеї у вас вдома важливо забезпечити їм відповідні умови, які близькі до їхнього природного середовища та додавати те, чого не вистачає.

Де в оселі правильно розмістити орхідеї та чи можна їх тримати у спальні?

Розміщення орхідеї у вашому будинку варіюється залежно від виду орхідеї та умов у вашому помешканні. Однак є кілька загальних порад:

Орхідеї люблять світло, однак воно має бути розсіяним. Не варто ставити квітку у місцях, де на неї буде потрапляти пряме сонячне проміння. Розмістіть її у помешканні, де вікна виходять на схід або захід - це ідеальний варіант, адже північна сторона для них холодна, а південна – занадто жарка. Потурбуйтеся про додаткове освітлення (спеціальні люмінесцентні або фітолампи) під час осінньо-зимового періоду, його краще вмикати дозовано вранці та ввечері.

Запобігайте контакту рослини з радіаторами центрального опалення. Орхідеї не варто розміщувати безпосередньо під або поруч з обігрівачами, кондиціонерами та радіаторами. Такі прилади дуже висушують повітря, орхідея – вологолюбна рослина.

Більшість орхідей відчувають себе комфортно при температурі від 18 до 25 градусів вдень, а також при невеликому зниженні температури вночі. Добове коливання цього показника не має складати більше 5 градусів.

Ця рослина любить високу вологість 60-80%, але достатньо добре переносить короткочасну помірну сухість. Якщо ви поставите орхідею поруч з вологим приміщенням, таким як ванна кімната або кухня, це може бути досить хорошим варіантом. Якщо такої можливості немає, ви маєте створити штучно ці оптимальні умови (за допомогою зволожувачів повітря або ємностей з водою).

Забезпечте достатню вентиляцію, щоб уникнути "застою повітря", однак уникайте протягів та холодних потоків повітря. Орхідеї не люблять часті перепади температури.

Якщо говорити про розміщення орхідей в спальні, тут однозначної відповіді немає. Деякі спеціалісти стверджують, через те, що ця рослина належить до епіфітів її не варто залишати в кімнатах, де сплять та відпочивають люди. Ця життєва форма рослин отримує необхідні поживні речовини з повітря, що накопичуються в їхніх коренях або листі. Це стратегія дозволяє їм виживати в умовах обмеженого доступу до ґрунтових ресурсів у природі. Тому, цій квітці часто приписують "погану енергетику" і те, що вона ніби негативно впливає на ауру людини.

Однак, епіфіти – це не паразитичні рослини, ба більше, саме людина забезпечує необхідні умови температури, вологості та підживлення орхідей, тож навряд чи вони можуть зашкодити мікроклімату кімнати.

Важливим є те, що квітки орхідеї мають пилок для запилення, який може містити білки алергенів, що спричиняють реакцію у чутливих людей. Симптоми алергічної реакції на цей пилок можуть включати сонливість, головний біль, кашель, першіння в горлі та сльозоточивість. Варто пам'ятати, що це застереження стосується більшості рослин, які мають квітки.

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Чим та як поливати орхідею?

Полив орхідеї - це важлива складова догляду за нею, і тут є свої особливості. Орхідея потребує рівномірного зволоження, але не заливання. Переконайтеся, що верхній шар субстрату трохи висох, перш ніж знову поливати орхідею, не допускайте його перезволоження. Використовуйте лише м'яку воду. Якщо ваша вода з водопровідної системи має високу жорсткість, розгляньте можливість використання фільтрованої води або прокип'ятіть її.

Існує два основних способи поливу орхідеї. Перший - це метод занурення, для якого вам знадобиться глибокий контейнер або миска. Наповніть його водою, а потім опустіть горщик з орхідеєю у воду на декілька хвилин. Після цього дайте воді стекти з отворів горщика та переконайтеся, що тарілка з-під орхідеї суха. Другий спосіб – звичайний полив за допомогою лійки. Важливо уникнути заливу горщика з рослиною. Зберігайте вологість на середньому рівні, щоб субстрат був трохи вологим, але не дуже мокрим. Тут діє правило - краще трохи менше, аніж залити. Із помірною сухістю рослинна впорається, а від перезволоження коріння просто почне загнивати і рослина загине.

Поливайте орхідею регулярно, зазвичай вона потребує поливу один-два рази на тиждень під час цвітіння, а в холодний період - приблизно 1 раз на 2 тижні. Однак, частота поливу залежить від умов в оселі.

Підживлення та догляд за орхідеєю

Підживлення орхідей - це важлива складова догляду за ними, яка допомагає рослинам розвиватися та цвісти належним чином. Найкраще використовувати добрива, спеціально розроблені для орхідей. Вони містять необхідні мікроелементи та поживні речовини, які сприяють здоровому росту та розвитку рослин. Ретельно дотримуйтеся інструкцій щодо розведення добрива.

Під час періоду активного росту та цвітіння орхідей, який зазвичай припадає на весну-літо, бажано регулярно додати добрива, щоб загально підтримати стан рослини. У період спокою, зазвичай взимку, можна зменшити або призупинити на певний час підживлення.

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Як вибрати горщик для орхідей?

При виборі горщика для орхідей важливо враховувати кілька ключових факторів. Обирайте такий, який забезпечить достатній простір для коренів орхідеї, але не буде занадто великим.

Важливо, щоб горщик мав отвори для дренажу. Це допоможе уникнути застою води, який може призвести до гнилі коренів. Переконайтеся, що горщик має достатню кількість отворів на дні для відведення надлишкової вологи. Чим краща вентиляція та більше цих отворів, тим краще рослина буде себе почувати.

Глиняні горщики добре "дихають" та допомагають зберігати температуру, що особливо корисно для орхідей. Вони мають обов'язково бути глянцевими всередині, інакше коріння буде приростати до стінок.

Однак пластикові горщики зазвичай є найбільш популярними. Прозорий пластик дозволяє контролювати вологість субстрату і вчасно реагувати на потреби орхідеї. Також, вони забезпечують можливість самостійно регулювати кількість отворів для дренажу, що сприяє оптимальному збереженню вологи та здоров'ю кореневої системи. Найбільшим мінусом пластикових варіантів є неестетичний вигляд, особливо якщо порівнювати з глиняними або керамічними відповідниками. Проте цей недолік можна компенсувати, використовуючи декоративні горщики-кашпо, які допоможуть інтегрувати рослину в інтер'єр і надати йому стильного вигляду.

Загалом, обирайте горщик, який забезпечить достатній дренаж та простір для росту коренів, а також відповідає вашим умовам догляду за рослиною.