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Хміль більше не буде рости: дієві методи боротьби з в'юнкою рослиною

16 травня, 2024 четвер
16:45
корисні поради Як знищити хміль на ділянці?
Зміст

Хміль є важливою сільськогосподарською культурою, але якщо ця рослина починає поширюватись ділянкою або садом, вона стає справжньою проблемою для садівників

Швидкий ріст та цупкі ліаноподібні стебла можуть зробити хміль небажаним гостем на вашій ділянці. Вирішити цю проблему та видалити цю рослину не так просто. Еспресо розповість про ефективні методи, які садівники використовують для того, щоб позбутися хмелю та запобігти його повторній появі.

Які види хмелю бувають?

Хміль, завдяки своїй здатності швидко рости і створювати густий зелений покрив, іноді використовують для озеленення та створення затишку на ділянках. Він може ефективно прикривати грубі елементи, такі як паркани, або створювати природну зону для відпочинку, підвищуючи естетичний вигляд простору. Однак, через його стрімке зростання і розповсюдження варто бути обережними при використанні хмелю, оскільки він може швидко вийти з-під контролю.

Фото: homebrewacademy.com

В Україні поширені два види хмелю: японський та звичайний. Японський хміль є однорічником, він стрімко росте до 4 метрів, а потім восени втрачає листя та не з'являється, якщо його не висадити знову. На противагу японському, звичайний хміль або "в'юнкий", є багаторічною ліаною, що може досягати довжини близько 17 метрів.

Впоратися з його зростанням може бути непросто, часто він захоплює вільні ділянки або конкурує за домінування з більш вразливими рослинами, ставлячи садівників перед новими викликами та завданнями. Можна навіть не помітити, як на ділянці з'явився хміль, але він здатен дуже швидко обплести культурні рослини, дерева та огорожі.

Як позбутися хмелю на ділянці?

Існує кілька методів, які можна використовувати для ефективного видалення хмелю на ділянці, якими користуються досвідченні господарі, зазначають в Агромаркет.

Фізичне видалення

Це один із найбільш ефективних та фізично складних методів. Він полягає в перекопуванні ділянки на глибину 20-30 см. Відрубайте стебла хмелю від кореневої системи, особливо у період активного росту. Важливо вийняти всі частини рослини, однак цей процес найімовірніше доведеться повторити, оскільки нові пагони можуть знову з'являтися. Важливо регулярно перевіряти ділянку і вчасно видаляти молоді пагони, перешкоджаючи подальшому росту рослини.

Цей метод дієвий та безпечний, оскільки ви не обробляєте ділянку хімічними засобами.

Фото: treesatlanta.org

Мороз або окріп

Більшість рослин погано переносить екстремальні погодні умови та перепади температур, тому цим можна скористатись для того, щоб позбутися хмелю. Рясно залийте навесні молоді пагони рослини окропом, це заподіє рослині значної шкоди і вона перестане зростати.  

Крім того, можна використати погодні умови також на свою користь. Перекопайте восени ґрунт біля рослини так, щоб оголити корені. У лунки перед першим заморозком можна також додати води, щоб посилити ефект. Після ураження кореневої системи хмелю морозом, рослина вже навряд чи відновиться. А навесні ви можете просто зрізати стебла та добре засипати їх ґрунтом.

Сіль або надмірне підживлення

Як і будь-яка рослина, хміль не переносить занадто агресивного або перенасиченого ґрунту. Тому описані нижче методи стануть в нагоді для тих господарів, які не планують засаджувати ділянку культурними рослинами, де зростає хміль, протягом наступних декількох років.

Якщо ви хочете використати сіль у боротьбі з хмелем, тоді її потрібно засипати досить товстим шаром (близько 1 см) на корінь рослини. Згодом ви побачите, що рослина почала втрачати свою силу та змінила колір листя. Можливо протягом сезону вам доведеться повторити процедуру декілька разів, щоб остаточно позбутися хмелю.

Для того, щоб скористатися іншим методом – селітрою, вам потрібно щедро висипати підгодівлю на території поруч із ліанами хмелю, а потім добре полити цю територію водою. Селітра чудово розчиняється та одразу починає всмоктуватись ґрунтом.  Таке перенасичення землі добривами спричинить засихання хмелю.  

Столовий оцет 9%

Для того, щоб не використовувати агресивні засоби, що можуть бути токсичними для людей та тварин, можна скористатись більш популярними в господарстві речовинами, наприклад, оцтом. Кислота, яка міститься в ньому, може завдати шкоди рослинам, тому важливо використовувати його обережно.

Рекомендується розвести столовий 9% оцет у співвідношенні 1:1 з водою. Розчин потрібно наносити безпосередньо під корінь хмелю. У випадку, якщо рослина розрослася, важливо не пропускати молоді пагони, а також проводити полив кілька разів протягом сезону.

Хімічні методи

Застосування гербіцидів дуже ефективне у боротьбі з хмелем, особливо якщо рослина вже широко поширилася. Сьогодні існує дуже багато засобів, які мають різні форми випуску, це можуть бути розчини для обприскування або обробки кореня, гелі для листків та пагонів, або суміші, які шприцом вводять в рослини.

Ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб, однак пам'ятайте, що слід обережно користуватися хімічними речовинами та дотримуватися інструкції.

Фото: Istockphoto

Накривання рослини

Деякі експерти також рекомендують використовувати мульчу, щоб позбутися хмелю. Накрийте щільним шаром мульчі землю з молодими пагонами хмелю. Це допоможе стримати розповсюдження рослини, ускладнюючи її проростання.

Крім того, можна використати чорну плівку, що перекриє доступ рослини до сонячного випромінювання та повітря. Таким чином хміль не зможе повноцінно розвиватись та зростати.

Після видалення хмелю слід регулярно перевіряти ділянку на наявність нових пагонів і вчасно видаляти їх, перешкоджаючи подальшому поширенню рослини. У разі значного поширення або ускладнення ситуації краще звернутися до фахівців.

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