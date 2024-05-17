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Цвітіння без меж: натуральне добриво, яке змусить орхідею цвісти довго

17 травня, 2024 п'ятниця
18:10
корисні поради Орхідея
Зміст

Орхідея — це квіткова рослина, що вражає своєю красою і різноманітністю. Для того, щоб вона довго радувала своїм цвітінням, потрібно знати ефективні способи підживлення

Ця рослина належить до родини орхідних (Orchidaceae) і є однією з найбільш поширених та популярних кімнатних рослин у світі. Орхідеї відомі своєю витонченою красою, яка привертає увагу яскравими квітами та екзотичною формою пелюсток. Ці рослини є епіфітами, а це означає, що вони ростуть на поверхні інших рослин або предметів.

Орхідеї вважаються вибагливими рослинами, але з правильним доглядом вони можуть радувати своїх власників цвітінням протягом довгого часу. Вони потребують розсіяного світла, регулярного поливу та відносно стабільних умов температури та вологості. Крім того, для нормально зростання їм необхідний спеціальний субстрат, правильне та своєчасне підживлення.

Як часто цвіте орхідея

Частота цвітіння орхідеї залежить від її виду та умов вирощування. Зазвичай вони цвітуть два або три рази на рік, а цей період може тривати від двох до шести місяців.

Деякі види орхідей можуть цвісти фактично протягом року, наприклад, орхідея фаленопсис. Також важливо враховувати, що після цвітіння відбувається період спокою, коли рослина може не квітнути протягом кількох місяців для відновлення своїх сил.

Загалом, правильний догляд за орхідеєю, включно з регулярним поливом, достатнім освітленням, вологістю та підживлення, може сприяти більш частому та тривалому цвітінню рослини. У дикій природі ці квіти беруть всі корисні речовини для життєдіяльності з навколишнього середовища. Забезпечити це в домашніх умовах фактично неможливо, тому варто вчасно вносити добрива, щоб забезпечити здоровий розвиток і цвітіння орхідеї.

Коли варто підживлювати орхідею

Орхідеї слід підживлювати під час періоду її активного зростання і розвитку, який зазвичай припадає на весняно-літній період. Основний сезон підживлення - це весна і літо, коли рослина активно росте, формує нові листки, корені та бруньки перед цвітінням. А в період спокою або вже активного цвітіння рослину краще не підживлювати.

Найкраще підживлювати орхідеї під час поливу, розчиняючи добриво в воді для поливу згідно з інструкціями на упаковці. Це допомагає розподілити поживні речовини рівномірно і підвищує їхню доступність для рослини. Уникайте перевищення рекомендованих доз, оскільки це може пошкодити коріння та знищити рослину.

Фото: Freepik

Зазвичай рекомендується підживлювати орхідеї кожні 2-3 тижні з використанням добрив для орхідей або добрив загального призначення з вмістом азоту, фосфору і калію, призначених спеціально для орхідей. Його вносять під корінь або на листя рослини.

Крім магазинних варіантів, сьогодні відомо також про народні способи підживлення, які можна виготовити самостійно.  

Як зробити добриво для орхідеї

Хоча орхідеї можна підживлювати просто універсальними добривами, також існують деякі народні методи, які є дуже корисними для цих рослин.

Експерти зазначають, що потрібно з обережністю підходити до застосування органічних добрив для орхідеї. Не варто підживлювати рослину настоянками з трав або розчинами гною, оскільки це може призвести до серйозних проблем. В органічних речовинах можуть розвиватися шкідливі мікроорганізми, що створюють сприятливе середовище для гнилі, яка накопичуватиметься в субстраті.

У своєму блозі популярна заводчиця орхідей Аманда Метьюз розповіла про цікавий спосіб підживлення цих рослин, що забезпечить пишне цвітіння та здоров'я квітки. Секрет полягає у підгодівлі рисовою водою.

Рисова вода містить в собі вітаміни, амінокислоти, фосфор, кальцій, залізо, цинк, калій та інші корисні речовини, які сприяють здоров'ю рослини. Вона також містить в собі крохмаль, що підживлює корисні мікоризні гриби, сприяючи їхній біологічній активності та покращенню середовища для рослини.

Крім того, така вода може допомогти зберегти вологість субстрату та підтримати оптимальний рівень рН.

Фото: Pinterest

Для того, щоб приготувати таке підживлення, вам знадобиться всього декілька інгредієнтів: жменя рису та каструля води. Вимочіть рис у воді так, ніби ви хочете його промити перед приготуванням. Злегка потовчіть зерна протягом декількох хвилин. Коли рідина стане білого кольору, її потрібно процідити через сито.

Експертка зазначає, що варто використовувати цю рисову воду для поливу орхідей не частіше одного разу на місяць. Тобто приблизно кожний третій полив можна здійснювати не звичайною водою, а рисовою. Однак кількість та частота поливу залежить від умов вирощування та виду орхідеї.

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