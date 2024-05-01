Висадження розсади баклажанів: де, які і коли це робити?

Баклажани - це рослини, які належать до родини пасльонових і є близькими родичами перців і помідорів. Вони відомі своїми яскравими фіолетовими або білими плодами, які використовуються в кулінарії для приготування різноманітних страв.

Баклажани містять в собі багато корисних та поживних речовини, зокрема, вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що допомагають підтримувати здоров'я серця, покращують стан шкіри та сприяють зниженню ризику захворювань.

Щодо вирощування, баклажани є досить вибагливими теплолюбними культурами і вимагають значної кількості сонця для успішного росту. Важливо підтримувати також достатній рівень зволоження та підживлення, особливо в період плодоношення. Баклажани можна вирощувати як в теплицях, так і на грядках у відкритому ґрунті.

Основні сорти варіюються за розміром, формою та кольором плодів, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для своїх потреб. Для досягнення найкращих результатів рекомендується дотримуватись порад щодо їх висадження, поливу та підживлення.

Коли краще висаджувати баклажани?

Досвідчені садівники та городники почали вирощувати розсаду баклажанів з насіння у домашніх умовах або в теплицях ще з лютого-березня.

Добре зміцнілу розсаду краще висаджувати у відкритий ґрунт після закінчення заморозків, коли встановлюється стабільна тепла погода, а середньодобова температура не опускається нижче +15°C. Це зазвичай відбувається в травні, залежно від регіону та кліматичних особливостей. Якщо висадити рослини при більш холодних умовах, вони просто не будуть зростати. Якщо ж температура протягом ночі буде досить сильно знижуватись, тоді є висока вірогідність, що молоді саджанці просто перемерзнуть та загинуть.

Перед висадкою розсади, яка була вирощена в домашніх умовах, також варто провести загартовування рослин для підвищення їх стійкості до стресу та швидшого приживлення в ґрунті. Їх потрібно щодня виносити на вулицю та потроху збільшувати час перебування на відкритому повітрі.

Фото: 8billiontrees.com

Що не варто висаджувати біля баклажанів?

Баклажани відчувають себе найкраще, коли вони ростуть віддалено від певних рослин, які можуть впливати на їх зростання та розвиток. Ось деякі рослини, які не рекомендується садити поруч з баклажанами:

Картопля та помідори. Ці культури належать до родини пасльонових, які і баклажани, тому їх можуть вражати однакові хвороби та шкідники, такі як фітофтороз або колорадський жук. Їх краще розсаджувати далеко один від одного, щоб уникнути знищення всього вражаю.

Петрушка та селера. Ці рослини також не варто висаджувати поруч з баклажанами, оскільки вони можуть конкурувати за живлення та простір, тож пригнічуватимуть розвиток один одного.

Тож, головною порадою буде уникати висадження поряд рослин із однієї родини, оскільки вони вразливі до спільних хвороб та шкідників.

Як висаджувати розсаду баклажанів?

При висадці розсади баклажанів у ґрунт слід дотримуватися простих правил. Заздалегідь підготуйте ділянку для висадки, приблизно за 25 днів до висадки рослин, розкопавши ґрунт вглиб. Забезпечте дренаж, особливо якщо ґрунт важкий або має підвищену вологість.

Після перекопування ділянки, додайте до ґрунту комплексні добрива, багаті на органічні речовини, такі як компост чи перегній, або можна внести перепрілу тирсу. Баклажани досить вимогливі щодо добрив, тому через два тижні після висадження розсади, потрібно повторно внести добрива, потім це можна зробити до цвітіння, формування зав'язі та під час дозрівання плодів. Кількість та частоту внесення добрив підбирайте самостійно, адже ці параметри залежать від типу ґрунту та умов зростання.

Розташуйте розсаду баклажанів на відстані приблизно 40-60 см один від одного, ширина між рядами повинна складати не менш, ніж 50 см. Не варто саджанці розміщувати занадто близько, оскільки рослини будуть конкурувати за простір, що зменшить врожайність. Глибина посадки повинна бути незначною, інакше рослини можуть не плодоносити.

Після висаджування розсади забезпечте регулярний полив. Баклажани люблять вологий ґрунт, однак для адаптації рослин, можна поступово зменшувати частоту зрошення.

Фото: Flickr

Що варто висаджувати біля баклажанів?

Біля баклажанів добре ростуть деякі овочі та навіть трави. Таке "сусідство" на грядках буде взаємовигідним для рослин, а також допоможе позбутися деяких надокучливих шкідників чи хвороб баклажанів:

Квасоля може бути корисним сусідом для баклажанів, оскільки вона може фіксувати азот у ґрунті, що сприяє його збагаченню. Крім того, вона може допомагати покращити структуру ґрунту та зменшити ризик поширення колорадського жука, створюючи умовний бар'єр для цих шкідників.

Чорнобривці можуть створити відмінне середовище для захисту баклажанів. Запах квітів відлякує деяких шкідливих комах, які завдають проблем пасльоновим. Крім того, приваблюючи корисних комах, чорнобривці сприяють природному контролю шкідників. Такий симбіоз може сприяти здоров'ю обох рослин.

Лаванда та м'ята. Ці надзвичайно гарні та ароматні трави не тільки прикрашають сад, але й можуть відлякувати шкідливих комах, які нищать молоді саджанці та плоди. Крім того, вони можуть допомагати пасльоновим у приваблені комах-запилювачів.

Крі п також може бути корисним для вирощування поруч з баклажанами. Він має приємний аромат, який може відлякувати деяких шкідливих комах, таких як метелики, мухи. Ба більше, кріп може бути корисним у боротьбі зі слимаки та равлики, які також пошкоджують баклажани.

Крім того, вважаються хорошими сусідами для баклажанів також редис, білокачанна капуста, гарбуз, кабачок, цукіні, шпинат, базилік та капуста. Ви також можете висадити поруч солодкий перець, вони чудово доповнюють один одного. Однак, в цьому випадку важливо зберігати дистанцію 70-80 см між рядками, щоб рослини не створювали конкуренцію за простір.