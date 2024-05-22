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Як позбутися цвілі на стінах: ефективні способи

22 травня, 2024 середа
16:31
корисні поради Цвіль на стінах

Цвіль на стінах - це проблема з якою стикаються багато домовласників. Вона не тільки псує зовнішній вигляд оселі, але й може стати джерелом серйозних проблем для здоров'я

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Неприємний запах в будинку, подразнення шкіри чи проблеми із дихальною системою - це лише частина наслідків, які може спричинити цвіль. Тому важливо не тільки усунути її візуально, але й запобігти повторній появі. У цій статті ми розглянемо надійні способи, що допоможуть позбутися цвілі на стінах назавжди. Завдяки цим порадам ви зможете знову насолоджуватися чистотою та комфортом вашого дому.

Цвіль на стінах: яка вона буває та чому це становить загрозу для людини?

Цвіль на стінах — це поширена проблема, яка може виникати в будь-якому приміщенні. Вона не тільки псує естетичний вигляд, але й становить серйозну загрозу для здоров'я мешканців. Існує декілька типів цвілі, кожен з яких має свої характеристики та потенційні ризики.

Чорна цвіль є найбільш небезпечним видом, який може спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім того, існує ще біла, зелена на синя цвіль. Так, зелену плісняву ви могли бачити на продуктах, що зіпсувалися, а білу – в ролі нальоту на ґрунті в домашніх квітах.

Пліснява небезпечна для людини, оскільки може спричиняти алергії, респіраторні захворювання та є загалом токсичною. Вдихання спор цвілі може викликати нежить, чхання, свербіж очей, висипання на шкірі, кашель, утруднене дихання, астму та інші респіраторні проблеми. Деякі її види, виділяють мікотоксини, які можуть призвести до серйозних захворювань.

Крім того, цвіль може руйнувати будівельні матеріали, такі як штукатурка, фарба, деревина та утеплювачі, що призводить до значних ремонтних витрат. Постійна волога та цвіль здатні розповсюдитись на опорні елементи будинку, збільшуючи ризик більш серйозних пошкоджень.

Тому, важливо своєчасно вживати заходів для запобігання її появі та поширенню.

Чому з'являється цвіль в оселі на стінах?

Чорна цвіль зазвичай з’являється на стінах приміщень, коли є вологість, відносно тепла температура та погана вентиляція. Її зростання та розвиток може бути викликаний протіканням води через дах або стіни, конденсацією пару у вологих приміщеннях. Погано ущільнені вікна або двері, тріщини у стінах або фундаменті, пошкодження вентиляційної системи або промерзання стін можуть створювати місця для витоку вологи, що дасть поштовх для розвитку цвілі.

Крім того, якщо приміщення коли-небудь було затоплене або мало проблеми зі зливами, залишкова вологість може залишатися в стінах або в підлозі, сприяючи росту плісняви в майбутньому. Тобто, причин для утворення цвілі дуже багато.

Варто пам'ятати, що ніхто не застрахований від появи цих грибків, але вчасні заходи можуть допомогти запобігти їх розвитку та захистити ваше житло від серйозних ушкоджень, а вас – від можливих захворювань.

Фото: Dreamstime

Як позбутися цвілі на стінах?

Способів вирішення цієї проблеми дуже багато. Сьогодні можна придбати готові хімічні засоби, які виготовлені для боротьби із цвіллю. У матеріалі The Spruce експерти радять самостійно зробити ефективний засіб із речовин, які зазвичай є вдома у кожного.

Перш ніж почати процес очищення, важливо забезпечити власний захист – надягніть рукавички, окуляри та маску (бажано маску-респіратор N95). Спори цвілі, які можуть знаходитись в повітрі під час очищення, потрапляють до дихальних шляхів, тому ця профілактична міра є надзвичайно важливою. Також обов'язково відкрийте вікно або включіть вентиляцію, щоб забезпечити доступ до свіжого повітря.

Очищення за допомогою хлорного відбілювача

Для цього методу вам знадобиться:

  • хлорний відбілювач – 1 ст. л.
  • рідина для миття посуду – ½ склянки
  • вода - 1 склянка

Змішайте у глибокій ємності рідину для миття посуду з хлорним відбілювачем та водою. Перелийте розчин у пульверизатор для зручності нанесення. Рідина для миття посуду дозволяє розчину довше залишатись на стіні, що сприяє більш ефективному очищенню.

Наносити розчин потрібно рівномірно за допомогою губки або пульверизатора, починаючи очищати стіну знизу догоди. Так ви зможете запобігти появі нових плям і розповсюдженню спор цвілі. Важливо, щоб поверхня стіни була повністю вологою від розчину, але не занадто мокрою. Не потрібно змивати розчин після нанесення – просто залиште його на стіні, щоб все природньо висохло.

Після того, як стіна повністю стане сухою, перевірте, чи не залишилося темних плям. Якщо вони все ще присутні, повторіть процедуру зі свіжим розчином.

Дистильований білий оцет або перекис водню

Експерти із чистоти зазначають, що хлорний відбілювач вважається найдієвішим засобом для знищення спор цвілі в оселі. Проте, якщо зона поширення незначна, для боротьби зі цвіллю можна застосувати дистильований білий оцет або перекис водню.

Дистильований білий оцет містить оцтову кислоту, яка ефективно знищує багато видів цвілі. Кислотне середовище пошкоджує клітинні стінки плісняви, що призводить до її загибелі. Просто нанесіть із пульверизатора такий оцет на стіну та протріть тканиною з мікрофібри або звичайною губкою. Дайте суміші природньо висохнути. Якщо темні плями на поверхні все ж залишитись, вам доведеться додатково очищувати їх побутовими засобами.

Перекис водню також може ефективно знищити цвіль та її спори. Дія цього засобу дещо повільніша, а також може знадобитись декілька повторень. Для очищення цим способом, просто нанесіть 3% перекис водню на ділянку із пліснявою та протріть звичайною губкою. Дайте поверхні висохнути.

Будьте уважні, ні в якому разі не використовуйте декілька методів одразу. Хлорний відбілювач не можна змішувати з оцтом або аміаком.

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