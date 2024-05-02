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Як захистити картоплю від колорадських жуків: дієві способи без хімії

2 травня, 2024 четвер
15:50
корисні поради Колорадські жуки
Зміст

Сьогодні важливо застосовувати ефективні та екологічні методи та засоби боротьби із колорадським жуком, адже від цього залежить врожай та якість городини

Колорадський жук, безсумнівно, є одним із найбільш небажаних гостей на городі, особливо, коли мова йде про картоплю. Його поява може призвести до серйозних збитків та проблем із врожаєм. Проте, не завжди для боротьби із ним потрібно вдаватися до агресивних хімічних засобів. У цій статті Еспресо розповість про дієві методи, які допоможуть вам вберегти городину від цього набридливого шкідника, не вдаючись до застосування хімічних препаратів.

Для боротьби з колорадським жуком можна використовувати різні методи, один із найбільш ефективних та екологічних - механічне збирання. Однак, такий процес дуже кропіткий та можливий лише за умови, що ділянка з городиною має невеликий розмір. Крім того, часто застосовують біологічні або хімічні препарати, але ці методи зазвичай не хочуть застосовувати люди, які розуміють шкоду від агресивних засобів.

Чим може зашкодити колорадський жук?

Колорадський жук - це один з найвідоміших шкідників, що нападає на картоплю та інших представників родини пасльонових, таких як баклажани чи помідори. Вони завдають шкоди, живлячись листям, пагонами та бульбами, що може призвести до великих втрат врожаю.

Колорадські жуки здатні долати значні відстані у пошуках їжі. Вони не гребують поласувати не тільки картоплею, але і дикорослими рослинами, такими як паслін, блекота, беладона, або ніжною квіткою під назвою петунія.

Ці шкідники надзвичайно швидко розмножуються та розвиваються. Самка колорадського жука зазвичай відкладає одразу близько 25-30 яєць, тобто протягом сезону доросла особина може відкласти близько 500-800 яєць, іноді цей показник сягає тисячі. Важливо зазначати, що шкоду рослинам наносять не лише дорослі форми – жуки, а також личинки.

Фото: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA)

Методи боротьби із колорадським жуком: пастки із картоплею

Виготовлення саморобних пасток для боротьби з колорадським жуком є ефективним та екологічно безпечним методом захисту вашої картоплі. Один з простих способів - використання звичайних банок або пляшок, що мають вузьке горлечко. Краще використовувати скляні варіанти.

Почніть із нарізання шматочків картоплі, перекладіть їх у банки та додайте пів склянки води. Можна також промастити зсередини горлечка олією, щоб жуки не могли вибратись. Встановіть ці пастки у міжряддя та прикопайте їх в місяцях активного скупчення жуків так, щоб горлечко добре виступало над землею. Вам залишиться лише декілька разів на тиждень забирати жуків із пасток. Не забувайте щотижня змінювати наповнення, щоб забезпечити постійний захист від шкідників.

Для того, щоб за допомогою таких пасток знищувати колорадських жуків, ви можете замість води використати розчин сечовини. Як зазначають в матеріалі AgroNews, для цього способу вам потрібно вимочити протягом доби нарізану картоплю у розчині, що складається з однієї склянки сечовини та літра води. Потім цю картоплю потрібно розкласти в банки (скляні або консервні) та прикопати пастки вздовж грядок, щоб вони виступали над землею. Перевіряти їх потрібно щодня, а змінювати приблизно один раз на тиждень.

Ці методи допоможуть утримати шкідників якомога далі від вашої городини.

Фото: Depositphotos

Що допомагає відлякувати колорадських жуків?

Цікавою порадою є присипання рослин, а також ґрунту сухим деревним попелом або кукурудзяним борошном. Ці природні засоби не лише відлякують шкідників, але й можуть нашкодити їх личинкам. Цей метод краще застосувати у ранкові години, доки на городині ще є роса, а також щоразу після опадів.

Крім того, експерти радять додавати деревний попіл та лушпиння цибулі в лунки при висаджуванні картоплі. Це може допомогти відвадити жуків, а бульбі не нашкодить.

Колорадські жуки не люблять запах деяких рослин та речовин, якщо їх посадити у міжряддя картоплі, вони можуть бути ефективним у боротьбі із цими шкідниками. Для сприятливого "сусідства" краще використати: чорнобривці, горох, квасолю, лаванду, часник, цибулю, петрушку, базилік та інше.

Розсадження цих рослин навколо грядок з картоплею може допомогти знизити кількість шкідників, адже вони досить чутливі до ароматів. Крім того, деякі рослини будуть приваблювати корисних комах-запилювачів, а бобові також збагачуватимуть ґрунт азотом.

Якщо згадати народні методи, тоді ви зможете обробити картоплю такими натуральними засобами: розчином із чистотілу, соди, або приготувати відвари з полину, хвоща або кульбаби. Після приготування таких засобів, їх варто розвести у воді та використовувати для обприскування рослин. Такі відвари мають відлякуючий ефект на жуків та можуть допомогти знизити їх популяцію на вашому городі.

Аромат хвойних може також ефективно відлякувати цих шкідників, допомагаючи захистити ваші рослини. Так, свіжа соснова тирса просто розкладається у міжряддя картоплі і це відганяє набридливих шкідників від городини.

Крім того, хвойні мають й інші корисні властивості для вашого городу. Сосна може служити як природне добриво, допомагаючи зберегти вологу у ґрунті, покращити структуру та підживити рослини корисними речовинами. Однак, важливо бути обережними, адже таке добриво сприяє окисленню ґрунту, тому його застосовують одразу з вапнуванням.

Також, ви можете зменшити популяцію колорадського жука, застосовуючи природніх ворогів - хижих комах або птахів. Так, декілька шпаківень на ділянці можуть допомогти боротись із колорадом, а жук-сонечко, харчується личинками колорадського жука, а також павутинними кліщами та попелицями.

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