Кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні України, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Зеленський півдписав указ про нагородження 215 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами. З них 30 посмертно.

"Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання "Герой України". І це відображає тяжкість воєнної ситуації", - сказав президент.

Він наголосив, що війна продовжується і не закінчилась.

"Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - підсумував Зеленський.