Кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна триває, щодня гинуть українці і кожен повинен як і чим може допомагати армії
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
Зеленський півдписав указ про нагородження 215 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами. З них 30 посмертно.
"Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання "Герой України". І це відображає тяжкість воєнної ситуації", - сказав президент.
Він наголосив, що війна продовжується і не закінчилась.
"Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - підсумував Зеленський.
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