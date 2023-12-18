КРАІЛ у листопаді видала 139 ліцензій на азартні ігри в Україні

За результатами розгляду цих заяв Комісією було прийнято рішення про видачу 139 ліцензій на різні види азартних ігор, серед них:

104 ліцензії на гральні автомати;

30 ліцензій на гральні столи та гральні столи з кільцем рулетки;

2 ліцензії на провадження діяльності у залах гральних автоматів;

1 ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, у гральних залах казино та з надання послуг у сфері азартних ігор.

177 заяв були залишені без розгляду через відсутність обов’язкових даних у документах, що додаються до заяв. Також було прийнято 3 рішення про відмову у видачі ліцензій. Відмова у видачі ліцензій та залишення заяв без розгляду свідчать про високі стандарти та строгий контроль з боку регулятора. Це важливо для забезпечення легальності, чесності та безпеки в галузі азартних ігор.

Станом на кінець листопада, усього за рік КРАІЛ видала 1505 ліцензій. Кількість отриманих заяв на ліцензії свідчить про активний розвиток азартної галузі в Україні, і це є індикатором зростання інтересу до азартних ігор серед підприємців та ігрових компаній.

Загальна кількість заяв на одержання дозволів для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах відповідає вимогам Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". У цілому протягом листопада 2023 року було прийнято рішення про видачу 1 дозволу. Регулювання азартних ігор в Україні проводиться відповідально та системно, з урахуванням законодавчих норм і вимог до гравців на ринку.

З актуальною інформацією щодо наявності у суб’єктів господарювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор можна ознайомитися на офіційному вебсайті КРАІЛ або на сайті оглядів казино Prointernet.in.ua.

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