Пропозиції КРАІЛ на 2023 рік

Пропозиції, внесені Комісією, були включені до проєкту Плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України під номером 221-р від 14 березня 2023 року.

Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу

Комісія в рамках напрямку "Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу", представила пропозиції щодо створення двох законопроєктів:

Законопроєкт, який регулює особливості проведення державного регулювання в галузі організації та проведення азартних ігор та лотерей під час воєнного стану;

Законопроєкт, спрямований на зміну деяких законів України для покращення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор.

Впровадження цих законопроєктів дасть змогу контролювати сферу азартних ігор та лотерей під час воєнного стану, а також забезпечити підтримку та стабільність бізнесу у цій галузі.

Ефективне державне управління

Список заходів, спрямованих на покращення державного регулювання азартних ігор та лотерей включає такі законопроєкти та проєкти постанов Кабміну:

Розробка законопроєкту, який зосереджений на особливостях державного регулювання у сфері азартних ігор та лотерей під час надзвичайних ситуацій з метою удосконалення правового регулювання галузі та забезпечення її стійкості.

Внесення змін до деяких законів, спрямоване на поліпшення умов функціонування галузі та підвищення контролю за її діяльністю.

Спрощення процедури реєстрації та моніторингу діяльності суб'єктів ринку через проєкт постанови Кабміну.

Впровадження системи слідкування за діяльністю суб'єктів галузі з використанням сучасних технологій та розроблення механізму контролю за дотриманням законодавства у сфері азартних розваг. Для цього рекомендується затвердити Порядок функціонування держсистеми онлайн-відслідковування.

Чому важливе державне регулювання ринку азартних розваг?

Регулювання державою ринку азартних ігор є важливим елементом забезпечення громадської безпеки і здоров'я громадян. Азартні ігри можуть стати причиною багатьох проблем, таких як залежність від гри, збитки, проблеми з психічним і фізичним здоров'ям і злочинність.

Ринок азартних ігор має тенденцію до зростання, і це створює потребу в ефективному регулюванні. Держава може відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки й добробуту громади, розробляючи законодавство, що регулює функціонування ринку азартних ігор.

Одним із головних завдань регулювання цього ринку є забезпечення безпеки гравців. Держава може встановлювати обмеження на рекламу азартних ігор, вимагати від операторів ігрових закладів дотримання певних стандартів безпеки й встановлювати обмеження на вікові межі для гравців.

Другим важливим аспектом державного регулювання азартного сектору економіки є зменшення ризику злочинної діяльності, пов'язаної з цим ринком. Шахраї, які використовують азартні ігри як засіб шахрайства і відмивання грошей, можуть стати серйозною загрозою громадській безпеці. Держава може приймати заходи, такі як ліцензування операторів ігрових закладів, щоб зменшити ризик злочинної діяльності в цій галузі.

Подібні підходи дозволяють контролювати витрати належним чином та забезпечувати надійний контроль за витратами. Забезпечення гарантій на повернення виграшу гравцям є ще одним важливим елементом регулювання грального бізнесу.

У деяких країнах, таких як США та Канада, законодавство передбачає обов'язкові гарантії виплати виграшів гравцям в разі банкрутства казино або іншої організації, що займається гральним бізнесом. Це дозволяє гравцям бути впевненими в тому, що їх виграші будуть виплачені, навіть якщо офіційне казино стикається з фінансовими проблемами.

Крім того, державне регулювання грального бізнесу може допомогти зменшити ризик розвитку залежності від гри. Для цього законодавство може передбачати обмеження щодо доступу до гри для осіб з певними факторами ризику, такими як вік, стан здоров'я, соціальний статус тощо. Крім того, законодавство може передбачати обов'язкові заходи щодо запобігання розвитку залежності від гри.