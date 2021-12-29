Країни Європи розуміють, що велика війна в Україні - загроза для їхніх кордонів, - депутат Київради про заяву Борреля щодо участі ЄС в переговорах між НАТО та Росією

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Кожна країна переслідує свої інтереси в першу чергу. Європа справді утримувалась від ситуації в Україні. Тільки Німеччина і Франція надсилали своїх керівників у різні формати. Це було не намагання відстояти інтереси України, а намагання бути посередником - і Путіну щось дати, "не дражнити звіра" і щоб Україна вигладала непогано", - заявив Козак.



Він зауважив, що РФ направила договір щодо "гарантій безпеки" виключно в США.



"Там прописано, Польща і країни Балтії є об'єктами. Тобто Путін диктує, що можуть чи не можуть дозволити ці країни НАТО. Після цього Європа зрозуміла, що її усувають як гравця з шахівниці. Чи це був розрахунок Путіна розсварити десь Європу і Штати? Таким чином ситуація зіграла на користь України, те, що Європа підключається і розуміє, що бойові дії в Україні - безпосередня загроза для їхніх кордонів", - підсумував депутат.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можна ухвалювати без участі Євросоюзу в перемовинах.