Археологи знайшли у Помпеях фреску із зображенням героїв грецької міфології

Про це повідомляє The Guardian.

Директор Помпейського археологічного парку Габріель Цухтрігель назвав цю знахідку гострим відображенням історії, яка знову повторюється.

"Це прекрасна фреска у чудовому стані збереження. Міф про Фрікса і Геллу широко розповсюджений в Помпеях, але він також є актуальним. Це двоє біженців у морі, брат і сестра, змушені тікати, бо їхня мачуха хоче позбутися їх, і вона робить це за допомогою обману і корупції. Вона (Гелле - ред.) впала у воду і потонула".

За словами Цухтрігеля, у найближчому майбутньому ці фрески стануть доступними для громадськості.

Довідково: Стародавнє місто Помпеї було зруйноване у 79 році н.е. виверженням вулкана, яке забрало життя понад 2 тисяч людей. Руїни стали одним з найбільш відвідуваних археологічних об'єктів у світі.