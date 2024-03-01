Археологи знайшли у Помпеях фреску із зображенням героїв грецької міфології
У Помпеях, давньоримському місті, археологи знайшли фреску із зображенням братів і сестер з грецької міфології - Фрікса та Гелле
Про це повідомляє The Guardian.
Директор Помпейського археологічного парку Габріель Цухтрігель назвав цю знахідку гострим відображенням історії, яка знову повторюється.
"Це прекрасна фреска у чудовому стані збереження. Міф про Фрікса і Геллу широко розповсюджений в Помпеях, але він також є актуальним. Це двоє біженців у морі, брат і сестра, змушені тікати, бо їхня мачуха хоче позбутися їх, і вона робить це за допомогою обману і корупції. Вона (Гелле - ред.) впала у воду і потонула".
За словами Цухтрігеля, у найближчому майбутньому ці фрески стануть доступними для громадськості.
Довідково: Стародавнє місто Помпеї було зруйноване у 79 році н.е. виверженням вулкана, яке забрало життя понад 2 тисяч людей. Руїни стали одним з найбільш відвідуваних археологічних об'єктів у світі.
- Раніше у долині Каллакпума на півночі Перу археологи розкопали найстаріші у США мегалітичні кам'яні споруди віком приблизно 4750 років, які слугували у сільському господарстві давніх людей.
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