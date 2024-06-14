Дана Павличко продала видавництво "Основи", новим власником стала Українська школа політичних студій
Видавництво "Основи", яке з 2010 року очолювала онука поета-шістдесятника Дмитра Павличка Дана Павличко, змінило власників
Про це повідомили в instagram "Основи".
Видавництво у Києві, яке спеціалізується на оригінальних виданнях українською мовою, а також на перекладах українською класичних художніх та наукових творів, змінило власників.
"Українська школа політичних студій в особі Лабораторії законодавчих ініціатив разом із випускниками УШПС Андрієм Вишневським, Анастасією Бородіною та керівницею Лабораторії законодавчих ініціатив Світланою Матвієнко спільно набули право власності на 100% частки в Osnovy Publishing", - повідомили у видавництві.
Засновником та головним редактором видавництва до 2000 року була Соломія Павличко.
Видавництво "Основи" заснували у 1992 році Соломія Павличко та Богдан Кравченко. Соломія Павличко була головним редактором до 2000 року, а до 2011 року "Основи" очолювала Валентина Кирилова. З 2010 року видавництво "Основи" очолила Богдана Павличко. Вона зробила ребрендинг та змінила підхід до видавництва книжок, спрямувавши вектор на дизайнерську та мистецьку літературу.
У видавництві зазначили, що Українська школа політичних студій, заснована у 2005 році як демократичний здобуток Помаранчевої революції, стала осередком громадянської і політичної просвіти з багатьма проєктами в Україні, які уособлюють не лише навчання, а й відстоювання спільних цінностей та принципів.
"Усвідомлюючи відповідальність цієї місії, ми будемо спиратися на залученість і різнобічну підтримку спільноти УШПС у поступі легендарного видавництва, без книг якого важко було б уявити інтелектуальний та естетичний простір України останніх трьох десятиліть", - прокоментували в УШПС.
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