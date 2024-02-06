Дискримінують живих істот: зоозахисники Німеччини закликали замінити у фразеологізмах тварин на рослини

Про це пише DW.

Німецьке відділення міжнародної організації захисту тварин PETA вбачає у німецьких приказках дискримінацію тварин та пропонує відмовитися від "кота в мішку" та "крокодилових сліз".

На думку зоозахисників, деякі з приказок дискримінують живих істот за ознакою їхнього біологічного виду. На позначення цього явища запровадили новий термін - "спешисизм", від англійського слова species - "біологічний вид".

Як зазначає еколінгвіст Райнхард Хойбергер з університету Інсбрука, спешисизм "майже в усьому можна порівняти з расизмом і сексизмом, за винятком того, що жертвами дискримінації стають тварини, а не люди". Для боротьби з цим явищем вони пропонують змінити фразеологізми у німецькій мові на більш доброзичливі стосовно тваринного світу.

Так, наприклад, фразеологізм Ein Hühnchen rupfen ("обскубти курочку") означає в німецькій мові "залагодити суперечку". Раніше процедура обскубування не була автоматизована і забирала багато часу, дозволяючи одночасно обговорити різні питання, у тому числі гострі. Ґрунтовну розмову можна провести і в спокійніших умовах, кажуть експерти, і пропонують "закрутити виноградне листя" (Weinblätter rollen), адже подібне заняття теж триває довго.

Також пропонується замінити фразеологізм "вбити двох мух однією мухобійкою" (Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen), який в українській мові має аналог "убити двох зайців одним пострілом", на "нанизати дві горошини на вилку" (Zwei Erbsen auf eine Gabel laden). Фразеологізм "брати бика за роги" (Den Stier bei den Hörnern packen) радять замінити на "діяти так само безстрашно, як мати-корова" (so furchtlos wie eine Kuhmutter), а вислову "ні риба ні м'ясо" (Weder Fisch noch Fleisch) пропонують надати протилежний сенс, щоб "ні риба ні м'ясо" відтепер означало щось хороше або принаймні прийнятне.