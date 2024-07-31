Фестиваль у Малайзії вимагає $2,4 млн від гурту The 1975 за гей-поцілунок на сцені

Про це пише Variety.

Організатор фестивалю Good Vibes у Малайзії подав позов проти британського гурту The 1975 та всіх його учасників окремо після вчинку фронтмена Метті Гілі. На знак протесту проти законів країни проти ЛГБТК під час виступу в липні минулого року Гілі поцілував іншого музиканта гурту. Тепер організатор вимагає $2,4 млн після того, як витівки гурту призвели до закриття фестивалю.

У судових документах, поданих організаторами фестивалю Future Sound Asia до Високого суду Сполученого Королівства, вони стверджують, що The 1975 та їхня команда менеджерів знали про численні заборони, яких група повинна була дотримуватися, щоб виступати. Вони вказують на те, що гурт раніше виступав на фестивалі в 2016 році, і тоді їм сказали про заборони, а також нагадали кілька разів перед виступом минулого літа.

Серед заборон - лайка, куріння та пияцтво на сцені, роздягання та розмови про політику чи релігію.

Інші вказівки Малайзійського центрального агентства із заявок на іноземні зйомки та виступи іноземних артистів (PUSPAL) включали заборону на "цілування, поцілунки з глядачами або здійснення подібних дій між собою".

Гурт, якому заплатили за виступ $350 тис., погодився дотримуватися правил, щоб взяти участь у фестивалі.

У позові зазначено, що PUSPAL спочатку відхилили заявку гурту на виступ минулого літа через статтю 2018 року про залежність Метті Гілі від наркотиків і подальше одужання, але після того, як гурт подав апеляцію, пообіцявши, що Гілі буде дотримуватися "всіх місцевих інструкцій і правил", заявку було схвалено.

Однак у позові йдеться, що ввечері перед фестивалем The 1975 вирішили, що вони "не повинні виступати на музичному фестивалі", і обговорили, які дії вжити, перш ніж передумати та погодитися продовжити виступ. Але на знак протесту вони вирішили відтворити "зовсім інший сет-лист" і "діяти таким чином, щоб порушити рекомендації". Тому Гілі виголосив "провокаційну промову" та взяв участь у "довгих удаваних пристрасних обіймах" між Гілі та басистом Россом з наміром "спричинити образу та порушити положення та умови угоди".

Гурт також планував контрабандою пронести пляшку вина на сцену поруч із основною барабанною установкою. У позові Гілі звинувачується в тому, що він вживав алкоголь, був "у нетверезому стані", курив сигарети, "видавав блювоту на сцені та/або надмірно бурчав і плювався, включно з публікою", виголошував "промову з нецензурною лексикою" та навмисне пошкодив найнятий організаторами фестивалю відеодрон.

Після поцілунку офіцери PUSPAL наказали групі припинити виступ, після чого Гілі був "дуже агресивним", як стверджується в позові, "лаючись на них та інших" до такої міри, що його довелося стримувати його менеджерами.

Наступного дня після виступу ліцензію організаторів було відкликано, а два дні музичного фестивалю, що залишилися, – які мали включати виступи як місцевих, так і міжнародних гуртів, – були скасовані.

Гілі розповідав, що малайзійська влада його "ненадовго ув’язнила" після його протесту на сцені.



