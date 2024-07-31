Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Фестиваль у Малайзії вимагає $2,4 млн від гурту The 1975 за гей-поцілунок на сцені

Фестиваль у Малайзії вимагає $2,4 млн від гурту The 1975 за гей-поцілунок на сцені

Дар'я Тарасова
31 липня, 2024 середа
14:00
Культура Метті Гілі з гурту The 1975

Організатори Good Vibes у Малайзії подали до суду на британський гурт The 1975 за те, що поцілунок музикантів на сцені у 2023 році призвів до закриття фестивалю

Зміст

Про це пише Variety.

Організатор фестивалю Good Vibes у Малайзії подав позов проти британського гурту The 1975 та всіх його учасників окремо після вчинку фронтмена Метті Гілі. На знак протесту проти законів країни проти ЛГБТК під час виступу в липні минулого року Гілі поцілував іншого музиканта гурту. Тепер організатор вимагає $2,4 млн після того, як витівки гурту призвели до закриття фестивалю.

У судових документах, поданих організаторами фестивалю Future Sound Asia до Високого суду Сполученого Королівства, вони стверджують, що The 1975 та їхня команда менеджерів знали про численні заборони, яких група повинна була дотримуватися, щоб виступати. Вони вказують на те, що гурт раніше виступав на фестивалі в 2016 році, і тоді їм сказали про заборони, а також нагадали кілька разів перед виступом минулого літа.
Серед заборон - лайка, куріння та пияцтво на сцені, роздягання та розмови про політику чи релігію.

Інші вказівки Малайзійського центрального агентства із заявок на іноземні зйомки та виступи іноземних артистів (PUSPAL) включали заборону на "цілування, поцілунки з глядачами або здійснення подібних дій між собою".

Гурт, якому заплатили за виступ $350 тис., погодився дотримуватися правил, щоб взяти участь у фестивалі.

У позові зазначено, що PUSPAL спочатку відхилили заявку гурту на виступ минулого літа через статтю 2018 року про залежність Метті Гілі від наркотиків і подальше одужання, але після того, як гурт подав апеляцію, пообіцявши, що Гілі буде дотримуватися "всіх місцевих інструкцій і правил", заявку було схвалено.

Однак у позові йдеться, що ввечері перед фестивалем The 1975 вирішили, що вони "не повинні виступати на музичному фестивалі", і обговорили, які дії вжити, перш ніж передумати та погодитися продовжити виступ. Але на знак протесту вони вирішили відтворити "зовсім інший сет-лист" і "діяти таким чином, щоб порушити рекомендації". Тому Гілі виголосив "провокаційну промову" та взяв участь у "довгих удаваних пристрасних обіймах" між Гілі та басистом Россом з наміром "спричинити образу та порушити положення та умови угоди".

Гурт також планував контрабандою пронести пляшку вина на сцену поруч із основною барабанною установкою. У позові Гілі звинувачується в тому, що він вживав алкоголь, був "у нетверезому стані", курив сигарети, "видавав блювоту на сцені та/або надмірно бурчав і плювався, включно з публікою", виголошував "промову з нецензурною лексикою" та навмисне пошкодив найнятий організаторами фестивалю відеодрон.

Після поцілунку офіцери PUSPAL наказали групі припинити виступ, після чого Гілі був "дуже агресивним", як стверджується в позові, "лаючись на них та інших" до такої міри, що його довелося стримувати його менеджерами.

Наступного дня після виступу ліцензію організаторів було відкликано, а два дні музичного фестивалю, що залишилися, – які мали включати виступи як місцевих, так і міжнародних гуртів, – були скасовані.

Гілі розповідав, що малайзійська влада його "ненадовго ув’язнила" після його протесту на сцені.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
Малайзія
Читайте також:
ПВК Вагнера
Автор Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті
демобілізація прикордонників
Автор Оксана Ліховід
30 липня, 2024 вiвторок
Треба швидше приймати: Згурець про законопроєкт щодо створення приватних військових компаній в Україні
Жозе Моурінью, Фенербахче - Лугано, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
30 липня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.83
    Купівля 40.83
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 44.14
    Продаж 44.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 липня
15:07
Китай
Китай після візиту Кулеби обмежив експорт військових дронів, - Bloomberg
14:51
Інтерв’ю
Фестиваль фотографії без об'єктива: від райського саду до життя в умовах війни
14:42
Ноутбук
В Україні створили панель з публічним доступом до статистики кримінальних справ щодо бізнесу
14:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: скільки коштують долар і євро
14:17
врожай
Прогноз цьогорічного врожаю зернових та олійних знизили до 71,8 млн тонн: причини
14:07
Оновлено
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Угорщина ветувала заяву ЄС щодо порушень на виборах у Венесуелі, - Politico
14:02
OPINION
Ігор Луценко
Громадяни зможуть створювати бойові підрозділи
13:39
Ексклюзив
Ізраїль зупинився під звуки сирен
"Зросли ціни, бізнес потерпає": ізраїльська журналістка про напруження між Ізраїлем і Туреччиною через війну проти ХАМАС
13:35
парламент Молдови
У Молдові обшукують парламент у справі про шпигунство голови департаменту на користь РФ, - Радіо Свобода
13:33
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником РФ у війні проти України
13:24
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens від Ferrexpo
Проєкт Ferrexpo визнано найкращою соціальною ініціативою для молоді
13:21
Агресивна війна: СБУ заочно оголосила підозри помічнику Путіна Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Євкурову
13:18
гранатомет NLAW
ЗСУ прийняли на озброєння майже 20 зразків гранатометів виробництва 6 країн за час повномасштабної війни
13:06
кібератака
ГУР провело одну з найбільших кібератак на інтернет-інфраструктуру Росії, - ЗМІ
12:50
Наталія Мосейчук
У Росії заочно засудили українську телеведучу Мосейчук до 5 років колонії
12:46
Довгий список Букерівської премії 2024
Букерівська премія - 2024 оголосила довгий список номінантів
12:35
Вступна кампанія-2024
МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн", де можна дізнатись про зміни у навчанні
12:07
Спека у Києві
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 1 серпня та коли чекати на похолодання й дощі
12:06
OPINION
Володимир Омелян
Головним менеджером розвитку технологічного потенціалу має стати держава
12:05
Росіяни атакували Куп'янщину КАБами: вбили жінку та поранили її 10-річного сина
11:56
На Харківщині виявили тіла двох літніх чоловіків, які загинули від вибухів
11:55
Правоохоронці та підозрюваний
Заради майна та грошей: у Києві 67-річного чоловіка підозрюють в отруєнні жінки, з якою він прожив 15 років
11:41
"Довга доба"
Війна в Україні: у Парижі під час Олімпіади покажуть фільм "Довга доба" та фотороботи Ліберових
11:40
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Бої тривають на підступах до Торецька у Залізному та Північному, - співзасновник DeepState Роман Погорілий
11:31
На Харківщині авто військових палять підлітки до 18 років, яких вербує Росія, - поліція
11:27
путін літак
Путін затвердив виплати по 400 тис. руб. тим, хто до кінця року піде воювати проти України
10:52
Ціни на комунальні послуги
Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комунальні послуги побільшало на 37%, - Опендатабот
10:52
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни все ближче до Покровська, в Африці може спалахнути війна, а в Тегерані вбили лідера ХАМАСу. Акценти світових ЗМІ 31 липня
10:45
Оновлено
збитий "Шахед"
Масована атака РФ: сили ППО знищили 89 "шахедів" і ракету Х-59
10:26
Юнармія
Називають "шефською допомогою": окупанти утримують дітей із Луганщини у військовому таборі в Сибіру
10:19
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Розтягнута у часі ракетна атака: Згурець про нічний рух "шахедів"
10:14
Казино
В App Store заблокували 50 застосунків азартних ігор за зверненням Мінцифри
10:13
Правоохоронці й підозрюваний
Кинув "коктейль Молотова" у будівлю ТЦК на Вінниччині: СБУ оголосила підозру 17-річному одеситу
10:07
Ллойд Остін
"Не думаю, що війна неминуча": Остін заявив, що у разі нападу Ірану США захищатимуть Ізраїль
10:05
Христина Соловій
Організатори "Виделкаfest", де стався скандал із Соловій, у захваті, що на них звернула увагу Скабєєва
10:01
OPINION
Віктор Бобиренко
Чесний вор. Як "Слуги" маніпулюють порадами партнерів
10:00
Безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю артилерію, - Генштаб
10:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Наймасованіша атака БПЛА у 2024 році: у Києві та області працювала ППО
09:54
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
Сили оборони вночі вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ біля Курська
09:30
Партнерський матеріал
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV