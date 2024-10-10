Має наукову, музейну та освітню цінність: митники виявили зуб кашалота, який намагалися вивезти до США
Митники виявили в посилці зуб кашалота, що перебуває під захистом Вашингтонської Конвенції CITES, його рекомендували внести до Музейного фонду України
Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.
Київські митники виявили зуб кашалота, який намагалися вивезти з Києва до США. Цей предмет підпадає під дію вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).
Зуб кашалота знайшли у поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США. Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили його природне походження. Вони припускають, що зуб кашалота потрапив до України у період активної діяльності Одеської китобійної флотилії.
Фото: Державна митна служба України
Предмет оформлений як аматорський сувенір. На відполіровану поверхню нанесено малюнок – вид на військовий корабель в Севастопольській бухті. Зазначається, що цей зуб має певну наукову, музейну та освітню цінність. Його рекомендували внести до Музейного фонду України.
Фото: Державна митна служба України
Фото: Державна митна служба України
Конвенцією CITES, зокрема, передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог конвенції. Під час митного контролю митники не отримали відповідні документи. Вони також були відсутні і в самому міжнародному поштовому відправленні.
Київська митниця склала на відправника протокол про порушення митних правил за ст. 473 митного кодексу України, а зуб вилучили.
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