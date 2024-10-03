У Львові презентуватимуть книгу про "Братів Гадюкіних" та їхнього лідера Сергія Кузьминського, - нардеп В'ятрович

Про це повідомив народний депутат України Володимир В'ятрович в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні в рамках форуму видавців відбудуться два заходи, в яких я безпосередньо братиму участь. У книгарні КСД, що на вулиці Рогатинців, о 18:00 відбудеться моя лекція-презентація про популяризацію історії. Запрошую усіх. О 19:00 з Юрком Рокецьким будемо представляти його книгу "Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни"". Це історія гурту "Брати Гадюкіни", і, як на мене, найбільш львівська книжка цього сезону. Всім львів’янам чи любителям Львова настирливо рекомендую прочитати цю книжку", - зазначив він.

Попри те, що Юрко музикант, а не історик, йому вдалося створити історичний портрет Львова кінця 80-х — 90-х років, каже В'ятрович.

"Я з превеликим задоволенням прочитав цю книжку, навіть не очікував отримати від неї стільки задоволення. Історія про рок-гурт показує як, коли та чому з’явилося це явище. Тому що "Брати Гадюкіни" — не просто якийсь гурт, це явище. Це дуже цікаве явище кінця 80-х — початку 90-х, явище руйнування імперії. І парадоксально, що сам лідер цього гурту, Кузя Кузьмінський, далеко не був таким, як те, що він робив. Насправді те, що він робив, це руйнування колоніального культурного середовища. Чи розумів це сам Кузя? Виглядає, що не обов’язково. Він починав свою творчість з такого собі стьобу і, можливо, не дуже з повагою ставився до того, що робив. Але він зробив колосальну річ, зруйнувавши основи монументального попсового совєтського совка, що дало можливість проявитися чомусь іншому, альтернативному, українському. Я впевнений, що якби не "Брати Гадюкіни", то шлях українського рок-н-ролу, українського року прокладався б набагато довше. Вони були тим динамітом, який зірвав совєтську монументальну стіну", - розповів він.