У Мінкульті розповіли, скільки українських закладів культури припинили діяльність після повномасштабного вторгнення РФ

Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, від початку повномасштабної війни станом на травень 2024 року в Україні працюють 29 320 закладів культури, коли в лютому 2022 року таких було 33 674. Таким чином, з 24 лютого 2022 року свою діяльність припинили 13% українських закладів культури.

"Там, де немає людей і співробітників, - там немає і роботи закладів культури. Звісно, більшість із них припинила своє існування внаслідок руйнувань, внаслідок того, що були порушені логістичні зв'язки. Навіть на деокупованих територіях не скрізь вдалося відновити діяльність закладів культури", - розповів Карандєєв.

Також він додав, що на тимчасово окупованих територіях України розташовані 1884 заклади культури.