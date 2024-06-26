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У Мінкульті розповіли, скільки українських закладів культури припинили діяльність після повномасштабного вторгнення РФ

26 червня, 2024 середа
16:37
Культура Ростислав Карандєєв

Після початку повномасштабної війни РФ в Україні припинили свою діяльність 13% закладів культури: наразі працюють 29 320 закладів

Зміст

Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, від початку повномасштабної війни станом на травень 2024 року в Україні працюють 29 320 закладів культури, коли в лютому 2022 року таких було 33 674. Таким чином, з 24 лютого 2022 року свою діяльність припинили 13% українських закладів культури.

"Там, де немає людей і співробітників, - там немає і роботи закладів культури. Звісно, більшість із них припинила своє існування внаслідок руйнувань, внаслідок того, що були порушені логістичні зв'язки. Навіть на деокупованих територіях не скрізь вдалося відновити діяльність закладів культури", - розповів Карандєєв.

Також він додав, що на тимчасово окупованих територіях України розташовані 1884 заклади культури.

  • 26 червня Карандєєв назвав мобілізацію культурних діячів "не до кінця грамотною та виваженою".
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
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