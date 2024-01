Зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан потрапив до лікарні із "симптомами серцевого нападу" через отруйних гусениць

Про це повідомляє Page Six.

41-річний британський актор, найбільш відомий за серією фільмів "50 відтінків сірого", Джеймі Дорнан опинився в лікарні після того, як під час недавньої поїздки до Португалії переніс серцеві напади, викликані токсичними гусеницями.

Про небезпеку для здоров'я актора розповів його друг Гордон Смарт, який також був терміново госпіталізований після того, як відчув такі ж симптоми минулого року.

Згадуючи про інцидент у подкасті BBC The Good, the Bad and the Unexpected, Смарт зазначив, що спочатку вони вважали, що їхні проблеми зі здоров’ям є наслідком надмірної кількості алкогольних напоїв, випитих напередодні ввечері.

У лікарні чоловікам повідомили, що їхні симптоми викликані зіткненням з процесійними гусеницями, які, як відомо, є токсичними.

За даними Forest Research, гусениці соснової молі мають крихітні волоски, що містять білок, який викликає хворобливе подразнення шкіри, очей і горла.

Через день після їхньої відпустки Смарт розповів, що відчув "поколювання в лівій руці та лоскотання в лівій руці", що змусило його подумати, що це "ознака початку серцевого нападу".

"Я достатньо здоровий хлопець, але як тільки ви починаєте думати, що у вас серцевий напад, ви майже впевнені, що переконуєте себе, що він у вас є", — поділився він.

Після перебування під пильним оком лікарів і медсестер у лікарні Смарт був виписаний. Повернувшись до готелю, він побачив ірландського актора, підключеного до медичного обладнання.

"Джеймі сказав: "Друже Гордоне, приблизно через 20 хвилин після того, як ти пішов, моя ліва рука заніміла, моя ліва нога заніміла, моя права нога заніміла, і я опинився в задній частині машини швидкої допомоги", — пригадав Смарт.

Він додав, що пізніше з'ясував, що на полях для гольфу на півдні Португалії є гусениці, які вбивають собак і спричиняють серцеві напади у чоловіків за 40.

"Виявляється, ми зіткнулися з волохатими гусеницями, і нам дуже пощастило вийти з ситуації живими. Отже, хороша новина полягає в тому, що це не було передозування кофеїну, це не було похмілля — це була отруйна, токсична гусениця", — підсумував він.