KyivNotKiev: у Міжнародній науковій раді зареєстрували нове написання назви півострова в Антарктиці

Про це передає Національний антарктичний науковий центр у Facebook.



Науковий комітет з антарктичних досліджень зареєстрував нову назву півострова – Kyiv Peninsula.

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Цьому передував рік перемовин НАНЦ з комітетом.Відтепер у всіх публікаціях, формально з 7 вересня 2020 року (з дати першого запиту НАНЦ), можна коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula."Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо", - йдеться у повідомленні.Довідково: півострів Київ – це переважно вкритий льодовиками півострів, який знаходиться на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де розміщена українська антарктична станція "Академік Вернадський".