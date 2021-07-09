#KyivNotKiev: у Міжнародній науковій раді зареєстрували нове написання назви півострова в Антарктиці
Півострів у Антарктиці, названий на честь Києва, тепер зареєстрований як Kyiv Peninsula
Про це передає Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
Науковий комітет з антарктичних досліджень зареєстрував нову назву півострова – Kyiv Peninsula.
Відтепер у всіх публікаціях, формально з 7 вересня 2020 року (з дати першого запиту НАНЦ), можна коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula.
"Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо", - йдеться у повідомленні.
Довідково: півострів Київ – це переважно вкритий льодовиками півострів, який знаходиться на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де розміщена українська антарктична станція "Академік Вернадський".
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