Латвія попросила постійної присутності військових США через вторгнення РФ в Україну
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до постійної присутності американських військових на території країни після вторгнення Росії в Україну
Про це він заявив 7 березня на спільній пресконференції в Ризі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Reuters.
"З огляду на останні події, ми були б дуже раді постійній присутності американських військ тут, у Латвії", - заявив Рінкевичс.
"Ми більше не маємо ілюзій щодо путінської Росії, ми насправді не бачимо жодних вагомих підстав вважати, що Росія може змінити свою політику", - наголосив голова МЗС Латвії.
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