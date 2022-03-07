Латвія попросила постійної присутності військових США через вторгнення РФ в Україну

Про це він заявив 7 березня на спільній пресконференції в Ризі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Reuters.



"З огляду на останні події, ми були б дуже раді постійній присутності американських військ тут, у Латвії", - заявив Рінкевичс.



"Ми більше не маємо ілюзій щодо путінської Росії, ми насправді не бачимо жодних вагомих підстав вважати, що Росія може змінити свою політику", - наголосив голова МЗС Латвії.



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