Ліга конференцій: результати всіх матчів чвертьфіналу
У півфіналі Ліги конференцій "Лестер" зіграє з "Ромою", а "Фейєнорд" проти "Марселя"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Чвертьфінал
13 квітня
ПСВ (Нідерланди) - "Лестер" (Англія) 1:2 (Перший матч - 0:0)
Голи: Захаві, 27 - Меддісон, 77, Перейра, 88
"Рома" (Італія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) 4:0 (Перший матч - 1:2)
Голи: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49
"Славія" (Чехія) - "Фейєнорд" (Нідерланди) 1:3 (Перший матч - 3:3)
Голи: Траоре, 14 - Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78
ПАОК (Греція) - "Марсель" (Франція) 0:1 (Перший матч - 1:2)
Гол: Пайє, 34
- 14 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи німецький "Айнтрахт" виявився сильнішим за іспанську "Барселону".
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