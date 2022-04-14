Ліга конференцій: розклад повторних матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 14 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції будуть доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга конференцій
Чвертьфінал
13 квітня
19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Лестер" (Англія)
Перший матч - 0:0
22:00 "Рома" (Італія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)
Перший матч - 1:2
22:00 "Славія" (Чехія) - "Фейєнорд" (Нідерланди)
Перший матч - 3:3
22:00 ПАОК (Греція) - "Марсель" (Франція)
Перший матч - 1:2
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