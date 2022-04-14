Ліга конференцій: розклад повторних матчів і трансляцій чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Трансляції будуть доступні на медіасервісі Megogo.



Ліга конференцій



Чвертьфінал



13 квітня

19:45 ПСВ (Нідерланди) - "Лестер" (Англія)



Перший матч - 0:0

22:00 "Рома" (Італія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)



Перший матч - 1:2

Перший матч - 3:3Перший матч - 1:2

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