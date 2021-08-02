М3С до Дня Незалежності запустить промокампанію про Україну на ВВС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував промокампанію про Україну на ВВС, презентуючи заходи до Дня Незалежності
Про це повідомляє "Укрінформ".
"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство Saatchi & Saatchi та команду українського відеографа Назара Дороша, які підготували класне промовідео України", - зазначив він.
Кулеба наголосив, що проєкт розповість "багатомільйонній аудиторії BBC про країну інноваторів, інженерів, винахідників, креативних підприємців". У співпраці з BBC буде створено спеціальний розділ про Україну, "відкриту для партнерств, інвестицій та міжнародних проєктів".
"Промокампанія на BBC триватиме аж до листопада, і хоча офіційно день Незалежності уже буде відсвятковано, але насправді свято триватиме в усьому світі", - зауважив міністр.
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