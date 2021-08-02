М3С до Дня Незалежності запустить промокампанію про Україну на ВВС, - Кулеба

Про це повідомляє "Укрінформ".



"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство Saatchi & Saatchi та команду українського відеографа Назара Дороша, які підготували класне промовідео України", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що проєкт розповість "багатомільйонній аудиторії BBC про країну інноваторів, інженерів, винахідників, креативних підприємців". У співпраці з BBC буде створено спеціальний розділ про Україну, "відкриту для партнерств, інвестицій та міжнародних проєктів".

"Промокампанія на BBC триватиме аж до листопада, і хоча офіційно день Незалежності уже буде відсвятковано, але насправді свято триватиме в усьому світі", - зауважив міністр.