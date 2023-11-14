Маємо потужну більшість в обох палатах, щоби ухвалити фінансування потреб України, - Салліван

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також (посилення – ред.) кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.

Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він наголосив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем. "Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься",- сказав Салліван.

У цьому контексті він зауважив, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США. За його словами, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону".

Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового шатдауну, який загрожує країні після 17 жовтня. Він зазначив, що такий розвиток може стати "нищівним ударом" передусім для американських військових, які захищають інтереси національної безпеки США.

Крім того, за його словами, потенційний шатдаун надішле міжнародній спільності сигнал, "що Сполучені Штати не можуть об’єднатися на двопартійній основі". Це особливо важливо в момент, коли світ відчуває турбулентність, у тому числі через війну РФ проти України та боротьбу Ізраїлю проти терористів ХАМАС.