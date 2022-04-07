Мер Дніпра радить евакуйованим зі Сходу не затримуватися в місті і рушати на Захід
Евакуйованим зі східних областей мешканцям краще надовго не зупинятися в Дніпрі і їхати на Захід України, також місцева влада закликає мешканців Дніпра переїхати у більш безпечні регіони
Про це мер Дніпра Борис Філатов сказав у відеозверненні в Телеграм.
За його словами, зараз в місто прибуває багато евакуйованих людей зі східних областей, зокрема, з Луганщини. Частина з них в місті перебувають транзитом і далі рухаються на захід України.
"Але багато людей прибувають автобусами, приватним транспортом. Я би дуже їх просив і наполегливо їм рекомендував переміщуватися далі на захід України, тому що там більш безпечно. У свіх є можливість відновити сили, відпочити, а далі – рухатися на захід", – сказав Філатов.
Особливого бажання дніпрян виїхати з міста поки що не спостерігається, є навіть певний "зворотній відтік" – родини, що виїхали, намагаються повернутися.
"Я би також не рекомендував цього робити. Поки ситуація на Донбасі поступово накаляється, і ми розуміємо – квітень буде доволі гарячий. Тож велике прохання до всіх, хто має можливість, виїхати. Це стосується, у першу чергу, жінок, дітей і людей похилого віку, а також тих, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури і промислових підприємствах... Краще побути в більш безпечному місці", – сказав Філатов.
Він додав, що всі комунальні підприємства і лікарні працюють у штатному режимі.
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