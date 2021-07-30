Мінінфраструктури ініціювало зниження норми відрахувань морпортів до держбюджету до 30%

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.



За словами Кубракова, у найближчі п'ять років на оновлення критичної інфраструктури українських портів, ступінь зношеності якої складає 80%, необхідно близько 17 млрд грн капітальних інвестицій. Він зазначив, що портова інфраструктура країн Євросоюзу та країн-сусідів дотується державою, у той час як Україна роками забирала у держбюджет кошти, які мали б спрямовуватися на підтримку та розвиток інфраструктури.



"Тому ми ініціювали зміну дивідендної політики - зниження виплат від АМПУ та держстивідорів в держбюджет до рівня 30%. Зараз - це 80% від прибутку після оплати всіх податків", - написав міністр.



Такі зміни, зауважив він, дозволять більше ніж на половину покрити потребу в капітальних інвестиціях, що дасть поштовх для розвитку міжнародної торгівлі та економіки в цілому. Крім того, уряд використовує різні сценарії взаємодії з інвесторами, найбільш пріоритетним з яких є концесія.



Так, за його словами, до кінця року буде завершена передача в концесію держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та держпідприємство "Херсонський морський торговий порт".



Крім того, триває робота з розробки комплексних дозволів на будівництво об'єктів портової інфраструктури та їх обслуговування, що стане додатковим стимулом для виходу інвесторів на український ринок.



Кубраков додав, що до кінця року буде проведена низка заходів з модернізації держпідприємства "Морський торговий порт "Южний", одночасно із завершенням та електрифікації залізничних колій дільниці Чорноморська - Берегова. Це значно збільшить пропускну здатність порту.



Наразі також триває будівництво 5,3 км автодороги, що з'єднає М-28 Одеса – Южний з Одеським морським портом. Маршрут стане безкоштовною альтернативним до наявного, що проходить через територію приватної компанії.



Також реалізуються проєкти розвитку портової та залізничної інфраструктури в портах Чорноморськ, Миколаїв, Маріуполь.

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