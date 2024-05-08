РФ та Китай діють так, що мирні перемовини зараз неможливі, - політичний експерт Денисенко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я думаю, що якщо нічого екстраординарного не станеться, поки що не виглядає, щоб щось мало статися. Женевський саміт може лише підтвердити цей статус-кво про який я говорю сьогодні, про те, що колективний Захід не сприймає, категорично не сприймає план завершення війни Володимира Путіна", - розповів експерт.

Денисенко нагадав, що західні партнери надали Україні зброю якої, як вони вважають, повинно вистачити приблизно до весни 2025 року. Таким чином новини продовжують підтримувати нас.

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"З іншої сторони, дуже важливу роль в закінчені цієї війни буде відводитися Китайській народній республіці. Тому на Женеву вони (західні представники, - ред.) не ставлять і в принципі вони далі будуть займати позицію такого собі спостерігача, який дивиться за тим, що відбувається в тому числі й на полі бою. Тобто говорити про те, що зараз до Женеви щось кардинально зміниться у колективному Заході, я хотів би помилятися, але я не бачу якихось передумов", - пояснив політичний експерт.

Журналіст відповів і на запитання щодо можливості проведення перемовин з Росією після Саміту у Швейцарії: "Ми говоримо про певні теоретичні контури, знову ж таки, теоретичні можливості будуть на початку 2025 року, з усім тим питання переговорного процесу з порядку денного 2024 року фактично знято. Ще раз повторюся, теоретична можливість для цих переговорів існувала. На жаль, відбулась ситуація при якій сторони, маю на увазі Росія й Китай, зіграли в ту гру, яка не дозволяє на сьогоднішній момент розпочати навіть консультації з приводу переговорів".