РФ та Китай діють так, що мирні перемовини зараз неможливі, - політичний експерт Денисенко
Політичний експерт, журналіст Вадим Денисенко зауважив, що без значних змін у позиціях Росії та Китаю, мирні перемовини виглядають неможливими
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Я думаю, що якщо нічого екстраординарного не станеться, поки що не виглядає, щоб щось мало статися. Женевський саміт може лише підтвердити цей статус-кво про який я говорю сьогодні, про те, що колективний Захід не сприймає, категорично не сприймає план завершення війни Володимира Путіна", - розповів експерт.
Денисенко нагадав, що західні партнери надали Україні зброю якої, як вони вважають, повинно вистачити приблизно до весни 2025 року. Таким чином новини продовжують підтримувати нас.
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"З іншої сторони, дуже важливу роль в закінчені цієї війни буде відводитися Китайській народній республіці. Тому на Женеву вони (західні представники, - ред.) не ставлять і в принципі вони далі будуть займати позицію такого собі спостерігача, який дивиться за тим, що відбувається в тому числі й на полі бою. Тобто говорити про те, що зараз до Женеви щось кардинально зміниться у колективному Заході, я хотів би помилятися, але я не бачу якихось передумов", - пояснив політичний експерт.
Журналіст відповів і на запитання щодо можливості проведення перемовин з Росією після Саміту у Швейцарії: "Ми говоримо про певні теоретичні контури, знову ж таки, теоретичні можливості будуть на початку 2025 року, з усім тим питання переговорного процесу з порядку денного 2024 року фактично знято. Ще раз повторюся, теоретична можливість для цих переговорів існувала. На жаль, відбулась ситуація при якій сторони, маю на увазі Росія й Китай, зіграли в ту гру, яка не дозволяє на сьогоднішній момент розпочати навіть консультації з приводу переговорів".
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.
- Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.
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