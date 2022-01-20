МЮ розпочав переговори з футболістом, якого Шевченко запрошував до збірної України
Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман, який у 2021 році отримав український паспорт, може перейти до "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє 90.min.
Боси "Манчестер Юнайтед" провели зустріч з головним тренером Ральфом Рангніком, на якій обговорювався план підсилення команди.
Одним з потенційних новачків МЮ є Макс Кілман, який виступає за "Вулвергемптон". Навесні 2021 року тодішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко хотів, аби Макс Кілман виступав за нашу національну команду. Попри те, що футболіст отримав українське громадянство, ФІФА заборонила йому виступати за Україну, оскільки він зіграв 7 офіційних матчів за збірну Англії з футзалу, які теж проходять під егідою ФІФА.
Мати 24-річного Макса Кілмана є українкою та мешкає у Києві.
У нинішньому сезоні Кілман заграв за "Вулвергемптон" 23 матчі та забив 1 гол.
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Нагадаємо, 17 травня 2021 року Макс Кілман отримав український паспорт.
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