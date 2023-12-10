На південному напрямку фронту росіяни укріплюють позиції та підтягують резерви
Окупанти призупинили наступ на південному напрямку, проте не припиняють тиснути артилерійськими обстрілами та дронами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупанти ведуть спостереження за діями Сил оборони України на правобережжі та не припиняють тиснути артилерійськими обстрілами. Також загарбники активно застосовують дрони.
Водночас ознак формування наступальних угруповань українські військові не виявили.
В ОК "Південь" заявляють, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра та продовжують завдавати вогневого ураження росіянам.
- У районі села Кринки, що на лівому березі Дніпра, російські війська застосовують нову тактику. Ворог почав на броні закидати десант "фактично в український тил", не вступаючи в бій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе