На південному напрямку фронту росіяни укріплюють позиції та підтягують резерви

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти ведуть спостереження за діями Сил оборони України на правобережжі та не припиняють тиснути артилерійськими обстрілами. Також загарбники активно застосовують дрони.

Водночас ознак формування наступальних угруповань українські військові не виявили.

В ОК "Південь" заявляють, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра та продовжують завдавати вогневого ураження росіянам.