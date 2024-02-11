Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Наука Китайські науковці вперше змогли сповільнити швидкість світла в 10 тисяч разів

Китайські науковці вперше змогли сповільнити швидкість світла в 10 тисяч разів

11 лютого, 2024 неділя
11:56

Нове дослідження науковців з університету Гуансі та Китайської академії наук у Китаї продемонструвало революційний метод сповільнення світла у 10 тисяч разів завдяки електромагнітно індукованій прозорості

Про це повідомляє Science Alert.

Швидкість світла, що пролітає крізь порожнечу космосу, 299 792 кілометри на секунду. Але, як стверджують вчені, якщо на його шляху з'являється безліч електромагнітних полів, подібних до тих, що оточують звичайну матерію, ця надзвичайна швидкість починає сповільнюватися.

"Ми вважаємо, що наша робота відкриває абсолютно новий напрямок для реалізації надсильної взаємодії світла з матерією в нанофотонних чіпах", - зазначили дослідники.

Новий метод ґрунтується на так званій електромагнітно індукованій прозорості (EIT), яка використовує хитрі лазерні маніпуляції з електронами всередині газу, що зберігається у вакуумі - по суті, перетворюючи його з непрозорого на прозорий.

Таким чином, лазерне світло може проходити крізь нього, однак завдяки маніпуляціям з ним, воно також сповільнюється. Це робить його дуже цікавим для фізиків, але такий підхід також означає, що багато світла та енергії втрачається на цьому шляху.

Щоб зменшити ці втрати та підвищити ефективність всієї системи, дослідники використали деякі з принципів EIT в управлінні світлом і розробили новий матеріал для уповільнення світла. Матеріал являє собою своєрідну метаповерхню з дуже тонких шарів кремнію - синтетичну 2D-структуру з властивостями, не схожими на жодну з існуючих у природі.

Згідно з результатами, отриманими дослідниками, світло в цій системі можна сповільнити більш ніж у 10 тисяч разів. При цьому втрати світла зменшуються більш ніж у п'ять разів порівняно з іншими аналогічними методами.

Кінцевим результатом всієї цієї складної науки є кращий контроль над тим, як світло подорожує. Оскільки світло відіграє ключову роль у всьому, від широкосмугового інтернету до квантових обчислень, існує безліч потенційних застосувань.

Дослідники, які стоять за цим проривом, кажуть, що їхній метод може принести користь обчислювальній техніці та оптичному зв'язку.

  • Дослідники з університету Вісконсін-Медісон створили першу функціональну надруковану на 3D-принтері тканину мозку, яка може розвиватися і формувати зв'язки аналогічно до справжньої тканини людського мозку.

Теги:
Світ
Китай
Технології
Читайте також:
Володимир Зеленський
11 лютого, 2024 неділя
Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
Валерій Залужний
10 лютого, 2024 субота
"Поліція діалогу звернулася до мене: чи їхатиму на Майдан?" Депутатка Херсонської міськради Погомій про акції на підтримку Залужного
втрати окупантів
11 лютого, 2024 неділя
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 лютого
11:24
Авдіївка
Мета РФ - за будь-яку ціну захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території, - Тарнавський
11:21
Оновлено
Гендиректор найбільшого у Нігерії Access Bank Герберт Вігве
У США розбився гелікоптер: серед 6 загиблих гендиректор найбільшого банку Нігерії
10:44
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні
10:33
Володимир Зеленський
Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
10:30
Ексклюзив
Крим
"Інфраструктура РФ сама себе не спалить": речник ВМС Плетенчук про удари по Криму
10:11
Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік
10:05
OPINION
Ростислав Павленко
Не відводити очей, або Чому найлегше відрапортувати у телеграм-каналі
10:03
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування серед жінок у Лімі
09:55
військовий, Естонія
Естонія із союзниками провела щорічні навчання з ведення бойових дій взимку
09:38
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
09:36
Тайвань
Міноборони Тайваню виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку
09:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль виявив тунелі ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у Газі
08:56
Оновлено
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами під час бойових дій в Україні
08:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Нічна атака "шахедів": на підступах до Києва ППО збила усі ворожі дрони, на Миколаївщині та Дніпропетровщині є поранені
08:45
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 32 "калібрів"
08:44
Затримка західної зброї Україні може викликати дефіцит ракет для систем ППО: цим пояснюється посилення атак РФ з повітря, - ISW
08:23
Дональд Трамп
Трамп заохочуватиме РФ робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону
08:09
пістолет
У Мексиці за кілька місяців до виборів убили кандидата в Конгрес від правлячої партії
08:04
OPINION
Сергій Фурса
Чи винна Україна у проблемі надання американської допомоги?
07:51
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
07:39
Французька АЕС Шинон
У Франції на АЕС сталася пожежа: зупинено два реактори
07:27
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили 40 із 45 ворожих "шахедів"
00:32
Василь Ломаченко
Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"
2024, субота
10 лютого
23:17
"У Києві більше ніж 40 дітей загинули від експериментальної вакцини Pfizer": роспропаганда запустила новий фейк
22:46
Олексій Середа
Українець Середа показав історичний результат на ЧС з водних видів спорту
22:24
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Зеленський і Сирський провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів
21:58
Оновлено
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
"Реал" розгромив "Жирону" і збільшив відрив у чемпіонській гонці Ла Ліги
21:47
Ексклюзив
Віталій Портников
Ніяких проблем з перебуванням Зеленського на посаді після 30 травня не виникає, але виникає питання з повноваженнями, - Портников
21:21
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Токарівці на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка
20:51
Олександр Гаглазов
Розслідувачі встановили, хто керує ФСБ в окупованих районах Запорізької області
20:51
Дмитро Кулеба
"Все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році": Кулеба відреагував на інтерв'ю Путіна американцю Карлсону
20:29
Харківщина
У Харкові оголосили День жалоби
20:18
Буча
Бучанська громада повністю позбулася церков Московського патріархату
20:06
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон озвучив запитання, яке Карлсон не задав Путіну
20:01
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія: система, що виховує зі своїх громадян рабів
20:00
У французькому Ліоні екоактивісти облили супом картину Клода Моне
19:44
Володимир Зеленський
Зеленський призначив заступників головнокомандувача та заступників начальника Генштабу ЗСУ
19:25
Культові фільми
Культові фільми: топ-10 найкращих стрічок, які стали легендами
19:19
Ексклюзив
польскі фермери
Російська агропродукція завозиться на європейський ринок, але фермери блокують кордони з Україною, - польський журналіст Сієрант
19:16
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 87 боєзіткнень, Сили оборони відбили 32 атаки на Авдіївському напрямку, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV