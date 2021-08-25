Резніков тимчасово очолить українську делегацію на засіданні ТКГ

Про це повідомляє речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає РБК-Україна.



Відомо, що перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.



За словами Арестовича, на завтрашніх переговорах українську сторону буде очолювати віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.



Кравчук, як зазначив Арестович, все ще лікується після перенесеної операції. Він додав, що наразі рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb