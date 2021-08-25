Резніков тимчасово очолить українську делегацію на засіданні ТКГ
У четвер, 26 серпня, відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі
Про це повідомляє речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає РБК-Україна.
Відомо, що перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.
За словами Арестовича, на завтрашніх переговорах українську сторону буде очолювати віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
Кравчук, як зазначив Арестович, все ще лікується після перенесеної операції. Він додав, що наразі рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.
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