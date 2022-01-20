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Війна з Росією
Головна війна з Росією "Не хоче асоціюватися з темою війни": екснардеп Іллєнко назвав звернення Зеленського щодо можливого вторгнення РФ непереконливим і вимушеним
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"Не хоче асоціюватися з темою війни": екснардеп Іллєнко назвав звернення Зеленського щодо можливого вторгнення РФ непереконливим і вимушеним

20 січня, 2022 четвер
19:18
війна з Росією Андрій Іллєнко

Колишній народний депутат Андрій Іллєнко вважає, що тон звернення президента Володимира Зеленського про можливе нове вторгнення Росії не відповідає теперішнім загрозам

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Мені здалось, що промова вчорашня Зеленського - це виглядало так, що це промова президента країни, в якій мир, все спокійно, в якої нема окупованих територій. Це було б органічно саме в такій ситуації - його тон, загальний посил. Важко сказати, що неправильно закликати людей не панікувати, але в такій формі як він це зробив - це виглядало непереконливо", - сказав Іллєнко.

Екснардеп вважає, що Зеленський не говорив конкретними агрументами, а загальними фразами.

"Це недостатні агрументи в тих умовах, в яких ми зараз опинились. Ці фрази без  пояснень, без аргументів вони вигладають не дуже переконливими. Мені здається, що ця заява була трошки вимушена, вигладало, що Зеленський її зробив, бо не міг уже промовчати. Перед тим же був повний ігнор. Це виглядало несинхронно з тим, що весь світ стоїть на вухах", - сказав він.

На його думку, є психологічний момент - Зеленський має гіпертрофовану рису - він не хоче заходити та проговорювати теми, які він вважає для себе складними і непопулярними.

"Він не хоче асоціюватися з темою війни, з темою небезпеки, з темою загрози. Він хоче говорити тільки про приємне, тільки тоді, коли він виглядає людиною, яка приносить хороші новини і викликає позитивні асоціації. Його промова виглядала вимушено і не дуже переконливо. Тон, який він використовував, не зовсім виглядав адекватно тій ситуації, в якій ми зараз знаходимось. Хоча  я не кажу, що потрібно було розгняти паніку. Все одно треба було говорити детальніше і пояснити на чому ця впевненість будується", - підсумував екснардеп.

 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі новин про можливе вторгнення РФ. Він закликав не сіяти паніку.

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Андрій Іллєнко
Володимир Зеленський
вторгнення в Україну
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