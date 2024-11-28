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"Відчуття причетності до чогось значущого": ветеран війни Парфентьєв про бугуртний спорт як спосіб реабілітації

Марина Клюєва
28 листопада, 2024 четвер
14:02
Суспільство Бугурт

Ветеран, чемпіон світу з бугуртного спорту, засновник проєкту БугуртСіч Ігор Парфентьєв розповів про реабілітацію після участі у війні методом бугуртного спорту - лицарських боїв

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Бугурт - це давньонімецьке слово, походить від давньонімецького слова "бити". Це сердньовічний спорт військової еліти, конкретно лицарів, які змагалися загін на загін. Ми використовуємо слово бугурт як бренд, тому що наша діяльність є значно більшою, ніж групові бої, ми пропонуємо цілий всесвіт середньовічних бойових мистецтв і живої історії, що дає дуже широкий вибір інструментів для реабілітації та адаптації. Наш природний спосіб ведення війни, який глибоко записаний в наш генетичний код, це бій в рукопашну, ми як ссавці робили це мільйони років. І наша психіка входить в стан активації: спочатку бий, якщо немає змоги бити, вона переходить в стан "біжи", якщо немає змоги бігти, відбувається дисоціація, і відбувається стан “завмри”. І деактивація відбувається в тому самому порядку: до стану "біжи", потім стану "бий" і потім спокійного стану, в якому відбувається основне відновлення", - сказав він. 

Ігор Парфентьєв зауважив, що за сучасних умов війни практично неможливо прожити всі ці стани на відміну від рукопашного бою. 

"І якщо в природному способі ведення війни, тобто в рукопашному, ці гормони, які виділяються при стресі, при небезпеці як адреналін, кортизол, вони відпрацьовуються тілом, то в сучасній війні часто немає змоги ні бігти, ні бити, тому що працює, наприклад, артилерія, лежиш на землі, немає змоги нічого з цього робити, і вимушено завмирання відбувається. І за рахунок цього той кокрейль гормонів, який виділяється для активних дій, він не проживається і залишається в тілі як травма фізична, і саме безпосередньо спаринги і ці змагальні заняття, вони дозволяють природним способом допрожити стан бою, розмістити цю агресію, зняти стрес і часто це дуже сильно сприяє емоційному розслабленню, покращує комунікацію, сон", - пояснив засновник проєкту. 

Також, за словами ветерана, в Україні учасниками бугуртного спорту у більшості є ветерани війни, так само і в США. 

"Окрім саме безпосередньо змагальної частини, спортивної, є дуже багато творчих активностей, які вже широко використовуються в терапії, часто це арттерапія як гончарство, ковальство, або іпотерапія, стрільба з лука. Тобто уявіть середньовічний світ, і там є цілий всесвіт, і ми хочемо запропонувати цей всесвіт як шлях. Воїн коли повертається з фронту, він повертається тілом, але серце і думки залишаються з побратимами в траншеях. І цей шлях забирає значно довший час, ніж фізичне переміщення, на жаль. І дуже важливо, щоб коли солдат повертається з фронту, у нього залишилось це коло побратимів і відчуття причетності до чогось значимого. Є такий вислів: "Вої одного разу - воїн назавжди", - це фактично шлях мирного воїна, який дозволяє солдатам залишатися воїнами в мирному житті і отримувати цю лицарську звитягу, відчуття плеча, кола побратимів. І наша мета - створити ветеранську молодіжну спільноту, яка би стала базисом для реабілітації великої кількості людей", - зауважив ветеран.

  • Станом на початок листопада в Україні понад 360 закладів уклали контракти з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров'я.
Теги:
Новини
Україна
військові
Війна з Росією
Військові новини
реабілітація військових
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