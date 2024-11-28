Зірка "Кримінального чтива" Семюел Джексон не вважає номінацію на "Оскар" почесною
Американський актор, номінант на премію "Оскар" за фільм "Кримінальне чтиво" Семюел Джексон поділився, що номінації не мають значення для Голлівуду
Про це пише People.
75-річний американський актор Семюел Джексон, який у 1995 році отримав номінацію на премію "Оскар" за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", а у 2022 році йому присудили почесний "Оскар" за життєві досягнення, поділився думками про нагороду. За словами Джексона, нема честі в тому, щоб лише бути номінованим і програти.
У розмові з Associated Press актор зауважив, що номінації на премію "Оскар" не мають великого значення для Голлівуду.
"Ми достатньо довго в цьому бізнесі, щоб знати, що коли кажуть: "Ну, це просто честь бути номінованим", ні, це не так. Честь - це виграти. Ви знаєте, вас номінують, і люди кажуть: "Так, я це пам’ятаю", або більшість людей забувають", - сказав він.
Попри статус Джексона як одного з найплідніших і найулюбленіших акторів кіноіндустрії за останні 40 років, він отримав лише одну конкурсну номінацію на "Оскар". У 1995 році він був номінований на премію за найкращу чоловічу роль другого плану за роль вбивці Джулса у фільмі "Кримінальне чтиво" 1994 року. Мартін Ландау зрештою виграв нагороду того року за роль у фільмі "Ед Вуд".
"Знаєте, це змагання, в якому ви не погоджувалися брати участь. Я не заходив туди, маючи змогу щось змінювати, на кшталт: "Зачекайте хвилинку, тоді дозвольте мені зробити свою сцену! Зачекайте! Переконайтеся, що ви пам'ятаєте, ким я був!". Вони номінують вас, і люди запитують: "Що це за фільм, на який його номінували? Як ця штука називається?". А потім, коли все закінчиться, людям важко згадати, хто взагалі переміг", – додав він.
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