Зірка "Кримінального чтива" Семюел Джексон не вважає номінацію на "Оскар" почесною

Про це пише People.

75-річний американський актор Семюел Джексон, який у 1995 році отримав номінацію на премію "Оскар" за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", а у 2022 році йому присудили почесний "Оскар" за життєві досягнення, поділився думками про нагороду. За словами Джексона, нема честі в тому, щоб лише бути номінованим і програти.

У розмові з Associated Press актор зауважив, що номінації на премію "Оскар" не мають великого значення для Голлівуду.

"Ми достатньо довго в цьому бізнесі, щоб знати, що коли кажуть: "Ну, це просто честь бути номінованим", ні, це не так. Честь - це виграти. Ви знаєте, вас номінують, і люди кажуть: "Так, я це пам’ятаю", або більшість людей забувають", - сказав він.

Попри статус Джексона як одного з найплідніших і найулюбленіших акторів кіноіндустрії за останні 40 років, він отримав лише одну конкурсну номінацію на "Оскар". У 1995 році він був номінований на премію за найкращу чоловічу роль другого плану за роль вбивці Джулса у фільмі "Кримінальне чтиво" 1994 року. Мартін Ландау зрештою виграв нагороду того року за роль у фільмі "Ед Вуд".

"Знаєте, це змагання, в якому ви не погоджувалися брати участь. Я не заходив туди, маючи змогу щось змінювати, на кшталт: "Зачекайте хвилинку, тоді дозвольте мені зробити свою сцену! Зачекайте! Переконайтеся, що ви пам'ятаєте, ким я був!". Вони номінують вас, і люди запитують: "Що це за фільм, на який його номінували? Як ця штука називається?". А потім, коли все закінчиться, людям важко згадати, хто взагалі переміг", – додав він.