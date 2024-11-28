"Християнам не страшний кінець світу": патріарх Кирил закликав росіян не боятися ядерної війни
Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, закликав росіян не боятися ядерної війни, адже "християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса"
Про це він сказав на засіданні Всесвітнього російського народного собору, пише Медуза.
"Нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи", – сказав Гундяєв.
Російський патріарх також додав, що "земне покликання" християн – бути "воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали".
- Раніше Володимир Гундяєв заявляв, що смертна кара не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, її "треба прибрати".
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