"Християнам не страшний кінець світу": патріарх Кирил закликав росіян не боятися ядерної війни

Про це він сказав на засіданні Всесвітнього російського народного собору, пише Медуза.

"Нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи", – сказав Гундяєв.

Російський патріарх також додав, що "земне покликання" християн – бути "воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали".