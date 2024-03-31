Актор серіалу "Покоління V" 27-річний Ченс Пердомо загинув унаслідок ДТП

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомили представники актора, в ДТП більше ніхто не постраждав.

"Його пристрасть до мистецтва і ненаситний апетит до життя відчували всі, хто його знав, і його теплота залишиться в тих, кого він любив найбільше, - йдеться в заяві його представників. - Ми просимо поважати бажання сім'ї усамітнитися, оскільки вони оплакують втрату свого улюбленого сина і брата".

Остання роль Пердомо була у серіалі "Покоління V", спін-офісі пародійної драми про супергероїв "Хлопці", де він зіграв одного з провідних персонажів: Андре Андерсона, студента, який може використовувати магнітні сили для маніпулювання навколишнім світом.

"Ми не можемо прийти до тями, - заявили продюсери "Покоління V" у своїй заяві. - Для тих з нас, хто знав його і працював з ним, Ченс завжди був чарівним і усміхненим, енергійною силою природи, неймовірно талановитим виконавцем, і, перш за все, просто дуже доброю, милою людиною".

Amazon MGM Studios і Sony Pictures Television, яка також займається продакшеном "Покоління V", також висловили співчуття родині загиблого актора.

Актор також зіграв Амброуза Спеллмана у всіх чотирьох сезонах серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" від Netflix.

Довідково: Пердомо народився у 1996 році в Лос-Анджелесі, але виріс у Саутгемптоні, Англія. Він переїхав до Лондона і вступив до Національного молодіжного театру.

У 2018 році його номінували на премію Bafta за найкращу чоловічу роль у драматичній постановці "Вбитий моїм боргом"

Він також знімався у фільмах серії "Після", "Вбивства у Мідсомері" та "Перо Гетті".