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Хитрощі приготування яєць: як варити, щоб шкаралупа легко чистилась?

24 квітня, 2024 середа
12:31
корисні поради Варені курячі яйця

Чи бувало у вас так, що ви варили яйця згідно з інструкцією, а потім переклали їх в холодну воду, але їх все одно було дуже важко почистити? Якщо так, тоді саме час розібратися в проблемі

Курячі яйця є цінним джерелом білку та мають низку корисних властивостей, але чи стикалися ви з проблемою, що шкаралупу просто неможливо очистити так, щоб яйце залишилось цілим? Правильне приготування, а також зберігання яєць може зробити цей процес значно простішим.

Від чого залежить легкість чищення варених яєць?

Зазвичай, після варіння яйця перекладають у холодну воду на кілька хвилин. Це допомагає охолодити їх і зменшити адгезію шкаралупи до білка. Однак, якщо цей спосіб не допомагає, тоді треба розбиратись в інших причинах, що можуть це зумовлювати.

Легкість чищення залежить від кількох чинників, таких як спосіб приготування, ступінь свіжості та умови зберігання. Тому, можна виділити основні причини, чому яйця важко очистити від шкаралупи:

  • Свіжість яєць. Під шкаралупою на дні яйця зазвичай є повітряна камера, яка формується через відповідне підсихання білка під час зберігання. Ця камера розширюється у яєць, які пролежали деякий час, наприклад, 1-2 тижні, і це допомагає відокремити шкаралупу від білка під час очищення. Тому, свіжі яйця можуть гірше очищатись після варіння.
  • Звертайте увагу на температуру води та яєць до варіння. Краще заздалегідь виймати яйця з холодильника та варити їх тоді, коли вони будуть кімнатної температури. Температура води також важлива, можна починати приготування яєць у теплій воді, але краще доводити її до кипіння, а вже потім занурювати яйця. 
  • Не варто очищати ще гарячі після варіння яйця, обов'язково охолоджуйте їх у воді, інакше шкаралупа майже приклеюється до білка і її буде надзвичайно важко відокремити.
  • Яйця слід зберігати на полиці в холодильнику, а не у морозильній камері. Морозильник не призначений для даного продукту, тому відбувається перемерзання або денатурація білка. Це також може призводити до проблем з чищенням яєць після варіння.

Крім того, важливо починати чистити яйця не з гострої частини, а знизу, де знаходиться повітряна камера. Звертайте увагу обов'язково на термін придатності цього продукту.

Фото: Adobe Stock

Як перевірити свіже яйце, чи ні?

У першу чергу варто перевірити дату, що вказана на упаковці або маркування на самих яйцях. Однак, ця дата може вказувати на те, коли яйця були упаковані, але не обов'язково вказує на їхній фактичний "вік".

Тому, краще скористатися простим методом перевірки в домашніх умовах. У склянку чи банку налийте воду та опустіть туди яйце. Свіже має товсту повітряну камеру, тому воно опускається на дно посудини та лягає горизонтально. Старі або зіпсовані яйця будуть підніматися до поверхні, тому їх краще просто викинути.

Крім того, зіпсовані яйця зазвичай мають характерний запах. Навіть якщо шкаралупа не ушкоджена, ви повинні відчути неприємний тухлий запах.  

Фото: stockfood.at

Як відварити яйця так, щоб їх було легко почистити?

Якщо ви хочете зварити яйця, щоб шкарлупа потім швидко відділялась, варто дотримуватися простої послідовності дій:

  • заздалегідь дістаньте яйця з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури;
  • у каструлю налийте воду, додайте 1 чайну ложку солі або 1/2 чайної ложки харчової соди та перемішайте;
  • дайте воді закипіти, а вже потім перекладайте в каструлю яйця та варіть на невеликому вогні до готовності;
  • після приготування опустіть яйця в холодну воду на 10-15 хвилин;
  • постукайте по шкаралупі ложкою та починайте чистити з тупого кінця. Також експерти зазначають, що можна покласти яйце на стіл або іншу рівну поверхню та прокатати його злегка натискаючи долонею. Так, шкаралупа швидко відокремиться від яйця та залишиться на столі.

Однак, є також інша думка. Низка кухарів радять опускати яйця у прохолодну воду та доводити до кипіння разом, щоб не було різких перепадів температур. 

Ці способи та поради допоможуть полегшити процес очищення яєць, забезпечуючи швидке і легке видалення шкаралупи без пошкодження білка всередині.

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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