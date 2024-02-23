"Київ - російське місто": Центр стратегічних комунікацій відреагував на заяву Медведєва
Експрезидент РФ Дмитро Медведєв запустив фейк, нібито Київ є російським містом
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Київ – російське місто, що перебуває під управлінням інтернаціональної бригади і є загрозою для РФ", - таку заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва поширюють російські ЗМІ.
У Spravdi наголошують, що Київ ніколи не був російським містом. Його офіційна дата заснування – 482 рік, а перша згадка, наприклад, про Москву датується аж 1147 роком.
"За свою багатолітню історію місто пережило облогу монголо-татар, німецьку та радянську окупації, але попри це залишається політичним, економічним та культурним центром України. Києвом не керує "інтернаціональна бригада", українська влада є легітимною та самостійною", - йдеться у повідомленні.
У Центрі також наголосили, що Україна є демократичною країною, яка поважає міжнародне право та не несе нікому загроз. Війну розпочала саме Росія.
- 18 лютого заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив США і країнам Європи ядерною війною, якщо Росію повернуть до визнаних кордонів 1991 року.
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