Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Як позбутися бур'янів на ділянці? Шість різних способів

Як позбутися бур'янів на ділянці? Шість різних способів

3 квітня, 2024 середа
19:55
корисні поради бур'ян

Найкраще розпочинати боротьбу з бур'янами, коли тільки з'являться перші паростки — у цій стадії їх можна легко висмикнути з коренем. Більш дорослі агресивні рослини, на зразок снити, кульбаби або осоту, доволі складно витягти із землі вручну. Отже, наші варіанти боротьби стануть вам у пригоді

Пропалюйте та перекопуйте територію

У такому випадку скористайтеся садовими вилами і перекопайте ними ділянку, а в процесі діставайте траву, ретельно вибираючи кореневища з ґрунту.

Лопата хоч і зручна, але менш ефективна: її гострий багнет розрубатиме коріння, що ускладнить їхнє видалення.

Косіть бур'яни на ділянці

Звичайно, за один раз прогнати непроханих гостей не вдасться. Але якщо проводити процедуру регулярно, бур'янів буде все менше і менше. Справа в тому, що при періодичному видаленні надземної частини коріння рослини поступово виснажуватимкться від нестачі харчування та сонячного світла. До того ж своєчасне скошування не дозволить бур'янам зацвісти, зав'язати насіння та розсіятись по ділянці. Тому намагайтеся стригти небажані рослини не тільки на ділянці, а й за її межами: уздовж доріг, парканів, біля лісу. А якщо поблизу є занедбані або недоглянуті місця, варто скосити бур'ян і там, щоб не дати можливість розмножуватися.

Для боротьби з бур'янами використовуйте косу, газонокосарку, триммер або будь-який інший зручний для вас інструмент. 

Замульчуйте ґрунт

Цей спосіб хороший для того, щоб забути про прополки на грядках або квітниках. Всі вільні ділянки ґрунту між рослинами потрібно засипати шаром мульчі в 5-10 см і в міру її розкладання підсипати матеріал. У такій спосіб можна використовувати скошену траву, сіно, солому, торф, тирсу або подрібнену кору.

Накрийте землю спеціальними матеріалами

На клумбах та грядках спробуйте закрити вільні ділянки ґрунту темною агротканиною щільністю не менше 60 г/м². Такий матеріал відмінно пропускає вологу, але перешкоджає проникненню сонячного світла, без якого бур'яни не можуть вирости.

На великих площах, що заросли бур'янами, можна вдатися до більш щільного укриття. Постеліть поверх небажаних рослин темну плівку, шматки руберойду, заліза чи фанери так, щоб вони добре прилягали до землі. Таку "ковдру" потрібно залишити на весь сезон та зиму. Вже наступної весни його можна зняти і розпочати посадку культурних рослин. За цей час кореневища бур'янів встигнуть повністю виснажитися.

Посадіть інші рослини

Не освоєні ділянки землі можна засіяти сидератами, наприклад, гірчицею, фацелією або шпинатом. Такі культури не лише допоможуть витіснити бур'яни, а й зроблять ґрунт більш родючим.

Ще один варіант - використовувати багаторічники, що активно розростаються. Так, дзвіночок скучений або ясколка за пару сезонів повністю закриють собою обрану ділянку ґрунту так, що бур'янам просто не залишиться місця. Додатковим бонусом буде яскраве та пишне цвітіння.

Скористайтеся спеціальними препаратами

У магазинах та садових центрах можна знайти безліч гербіцидів – препаратів проти бур'янів. Є засоби вибіркової та суцільної дії. Перші знищують лише певні види (припустимо, кульбаби) та безпечні для інших рослин. Такі склади часто використовують для точкового усунення бур'янів на газонах, при цьому трава продовжує рости, як ні в чому не бувало.

Препарати суцільної дії вбивають взагалі все живе, тому їх потрібно застосовувати дуже обережно і у виняткових випадках — наприклад, коли ділянка повністю поросла бур'яном і немає інших можливостей із нею боротися.

Як правило, принцип впливу гербіцидів схожий: необхідно приготувати робочий розчин і обприскати або полити бур'яни. Речовини проникнуть у листя рослин, поступово доберуться до коріння і занапастить їх цілком. Перед застосуванням спеціальних препаратів уважно вивчайте інструкцію та дотримуйтесь рекомендацій виробника.


 
Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Окупанти в Маріуполі
2 квітня, 2024 вiвторок
Росіяни активно переїжджають до Маріуполя, - Андрющенко
боєприпаси 155 мм
2 квітня, 2024 вiвторок
Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи
На фото: Олександр Скічко
2 квітня, 2024 вiвторок
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
20:00
переможні новини
Переможні новини 770-го дня війни: Сили оборони вразили 5 складів боєприпасів, а фіни дають Україні новий пакет допомоги
19:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Португалії Монтенегру й обговорив виконання оборонних домовленостей
19:49
Ексклюзив
Удар по 9-поверхівці в Одесі
"Бюрократія ускладнює компенсацію за зруйноване житло": депутат Одеської облради Мамутов закликав перевірити документи на житло
19:44
Оновлено
речник ГУР Андрій Юсов
"Нічого стратегічно нового не відбулось": речник ГУР Юсов про фейки росіян щодо нападу на Харків
19:40
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 22 російські атаки й завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів
19:30
Ексклюзив
на фото: Бріджит Брінк
"Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк
19:17
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Ми продовжимо очолювати та скликати її": Кірбі про можливість передачі "Рамштайну" під контроль НАТО
19:11
Марк Рютте
МЗС Польщі не підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
18:37
Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм
Народну артистку України Рубльову заочно засудили до 10 років тюрми за колабораціонізм
18:19
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали з ТОТ Запорізької та Херсонської областей
18:15
Ексклюзив
Су-35
Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков
18:14
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Сі Цзиньпін хоче стати вождем всього світу
17:56
Оновлено
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом
17:48
В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
17:44
У РФ три літаки А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР
17:29
Ексклюзив
кордон з Білорусю
Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині
17:20
Австрія
Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні
17:19
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу
17:05
Маріуполь
У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
17:04
дрон, БПЛА
В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
16:56
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
16:55
Діана Панченко
YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
16:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ
16:47
окупанти
Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватися пішки, - Спротив
16:42
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе. В уряді ФРН не вважають це ескалацією
16:31
генератори
Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
16:29
Дмитро Кулеба
Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
16:27
на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом
Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
16:23
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами
16:13
електроенергія
Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
16:06
Служба безпеки України
Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині
16:06
OPINION
Юрій Богданов
На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
16:03
Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина
15:57
Володимир Зеленський
Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків
15:54
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
15:39
На фото: Гаррі Стайлз у Варшаві, Польща
У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села
15:38
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
15:30
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
15:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV