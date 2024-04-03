Як позбутися бур'янів на ділянці? Шість різних способів

Пропалюйте та перекопуйте територію

У такому випадку скористайтеся садовими вилами і перекопайте ними ділянку, а в процесі діставайте траву, ретельно вибираючи кореневища з ґрунту.

Лопата хоч і зручна, але менш ефективна: її гострий багнет розрубатиме коріння, що ускладнить їхнє видалення.

Косіть бур'яни на ділянці

Звичайно, за один раз прогнати непроханих гостей не вдасться. Але якщо проводити процедуру регулярно, бур'янів буде все менше і менше. Справа в тому, що при періодичному видаленні надземної частини коріння рослини поступово виснажуватимкться від нестачі харчування та сонячного світла. До того ж своєчасне скошування не дозволить бур'янам зацвісти, зав'язати насіння та розсіятись по ділянці. Тому намагайтеся стригти небажані рослини не тільки на ділянці, а й за її межами: уздовж доріг, парканів, біля лісу. А якщо поблизу є занедбані або недоглянуті місця, варто скосити бур'ян і там, щоб не дати можливість розмножуватися.

Для боротьби з бур'янами використовуйте косу, газонокосарку, триммер або будь-який інший зручний для вас інструмент.

Замульчуйте ґрунт

Цей спосіб хороший для того, щоб забути про прополки на грядках або квітниках. Всі вільні ділянки ґрунту між рослинами потрібно засипати шаром мульчі в 5-10 см і в міру її розкладання підсипати матеріал. У такій спосіб можна використовувати скошену траву, сіно, солому, торф, тирсу або подрібнену кору.

Накрийте землю спеціальними матеріалами

На клумбах та грядках спробуйте закрити вільні ділянки ґрунту темною агротканиною щільністю не менше 60 г/м². Такий матеріал відмінно пропускає вологу, але перешкоджає проникненню сонячного світла, без якого бур'яни не можуть вирости.

На великих площах, що заросли бур'янами, можна вдатися до більш щільного укриття. Постеліть поверх небажаних рослин темну плівку, шматки руберойду, заліза чи фанери так, щоб вони добре прилягали до землі. Таку "ковдру" потрібно залишити на весь сезон та зиму. Вже наступної весни його можна зняти і розпочати посадку культурних рослин. За цей час кореневища бур'янів встигнуть повністю виснажитися.

Посадіть інші рослини

Не освоєні ділянки землі можна засіяти сидератами, наприклад, гірчицею, фацелією або шпинатом. Такі культури не лише допоможуть витіснити бур'яни, а й зроблять ґрунт більш родючим.

Ще один варіант - використовувати багаторічники, що активно розростаються. Так, дзвіночок скучений або ясколка за пару сезонів повністю закриють собою обрану ділянку ґрунту так, що бур'янам просто не залишиться місця. Додатковим бонусом буде яскраве та пишне цвітіння.

Скористайтеся спеціальними препаратами

У магазинах та садових центрах можна знайти безліч гербіцидів – препаратів проти бур'янів. Є засоби вибіркової та суцільної дії. Перші знищують лише певні види (припустимо, кульбаби) та безпечні для інших рослин. Такі склади часто використовують для точкового усунення бур'янів на газонах, при цьому трава продовжує рости, як ні в чому не бувало.

Препарати суцільної дії вбивають взагалі все живе, тому їх потрібно застосовувати дуже обережно і у виняткових випадках — наприклад, коли ділянка повністю поросла бур'яном і немає інших можливостей із нею боротися.

Як правило, принцип впливу гербіцидів схожий: необхідно приготувати робочий розчин і обприскати або полити бур'яни. Речовини проникнуть у листя рослин, поступово доберуться до коріння і занапастить їх цілком. Перед застосуванням спеціальних препаратів уважно вивчайте інструкцію та дотримуйтесь рекомендацій виробника.