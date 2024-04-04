Що можна чистити содою, а що - ні. 5 способів використання

Содою можна позбутися неприємних запахів

Одяг та постільна білизна з часом набувають запаху, тому що на них накопичуються бактерії з нашої шкіри. Ензими, що містяться в пральному порошку, розщеплюють ці бактерії. Але недорогі миючі засоби не завжди добре справляються з таким завданням.

Щоб підсилити їхню ефективність, додайте при пранні пів склянки соди на одну закладку білизни. Причому не в контейнер для порошку, а в барабан до того, як скласти в нього речі.

Якщо потрібно позбутися запахів, що в'їлися, на кшталт запаху поту під пахвами або тютюнового диму, замочіть одяг з содою перед пранням. Додайте в миску із теплою водою склянку соди та залиште речі на ніч. Потім виперіть їх як завжди.

Якщо вам потрібно освіжити одяг з тканини, яку не можна прати, складіть його у щось, що можна буде закрити кришкою, і поставте туди розкриту упаковку соди. Щонайменше доба такого сусідства — і сода вбере всі запахи.

Посилити ефект хлорного відбілювача

Щоб працювати результативно у воді з підвищеним рівнем кислотності або лужності, хлорці потрібна допомога. Тут вам і стане в пригоді сода, оскільки вона балансує pH. Додайте її з відбілювачем у рівних пропорціях перед пранням: соду - в барабан, відбілювач - в спеціально відведений для нього відсік або резервуар для порошку.

В результаті знадобиться менше хлорного засобу, а це заощадить вам гроші та зменшить шкоду для навколишнього середовища.

Пом'якшити тканину

При регулярному пранні у твердій воді тканина стає грубіше, тому що на ній осідають частинки розчинених солей металів. Сода допоможе впоратися із цим. Просто додайте пів склянки при ополіскуванні речей, щоб отримати ефект.

До того ж, на відміну від магазинних кондиціонерів для білизни, у яких є ароматизатори та агресивні речовини, при пранні соду можуть використовувати люди з чутливою шкірою та алергією. Також вона підійде для дитячого одягу.

Зробити речі яскравішими

Бікарбонат натрію м'яко відбілить світлі речі, а кольоровим поверне яскравість. Для цього насипте пів склянки соди в барабан і виперіть речі зі своїм звичайним порошком.

Вона особливо добре підійде для бавовняних тканин, у тому числі постільної білизни. На відміну від магазинного відбілювача чи хлорки, харчова сода не зашкодить делікатним речам.

Вивести плями

Щоб впоратися з плямами від жиру та їжі, змішайте столову ложку соди з невеликою кількістю води – має вийти густа паста. Нанесіть її на пляму та залиште на 15 хвилин. Якщо тканина щільна, можна потерти забруднене місце зубною щіткою. Потім змийте соду теплою водою під краном і виперіть річ як завжди.

Содою не можна чистити: