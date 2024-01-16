У США в конкурсі "Міс Америка" вперше перемогла військова
Представниця Повітряних сил США Медісон Марш першою з військових перемогла у конкурсі "Міс Америка-2024"
Про це повідомляють Повітряні сили США у соцмережі Х.
"Вітаємо нашого 2-го лейтенанта Медісон Марш, також відому як Міс Колорадо — яка щойно отримала корону "Міс Америка-2024", - йдеться у повідомленні.
CNN інформує, що 22-річна лейтенантка та студентка магістратури в Гарвардській школі Кеннеді стала переможницею конкурсу, який пройшов в Орландо, штат Флорида.
Під час змагань вона, зокрема, проголосила твір, присвячений її отриманню ліцензії пілота у 16 років.
Загалом у конкурсі взяли участь 51 жінка, які представляли усі 50 штатів США, а також округ Колумбія.
- 19 листопада відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023", переможницею якого стала представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
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