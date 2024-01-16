У США в конкурсі "Міс Америка" вперше перемогла військова

Про це повідомляють Повітряні сили США у соцмережі Х.

"Вітаємо нашого 2-го лейтенанта Медісон Марш, також відому як Міс Колорадо — яка щойно отримала корону "Міс Америка-2024", - йдеться у повідомленні.

CNN інформує, що 22-річна лейтенантка та студентка магістратури в Гарвардській школі Кеннеді стала переможницею конкурсу, який пройшов в Орландо, штат Флорида.

Під час змагань вона, зокрема, проголосила твір, присвячений її отриманню ліцензії пілота у 16 років.

Загалом у конкурсі взяли участь 51 жінка, які представляли усі 50 штатів США, а також округ Колумбія.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW — U.S. Air Force (@usairforce) January 15, 2024