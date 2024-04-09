Як відчистити плями іржі з унітазу: 3 найкращі методи

Лимонна кислота – видалення свіжих плям

Якщо іржа утворилася на поверхні сантехніки нещодавно, впоратися з нею можна за допомогою лимонної кислоти, яка є в запасі кожної господині.

Потрібно 2-3 пакети лимонної кислоти і необхідний для збирання йоржик. У жодному разі не можна використовувати металеві щітки і губки, оскільки вони призводять до утворення подряпин і пор, в яких надалі будуть накопичуватися забруднення, що важко виводяться.

Для того щоб очистити іржу в унітазі, потрібно по можливості видалити з нього воду і насипати туди лимонну кислоту.

Потім потрібно закрити кришку та залишити засіб на 3-4 години. Може знадобитися більше часу, щоб видалити іржу, що сильно в'їлася.

Після цього часу необхідно змити лимонну кислоту і почистити сантехніку йоржиком, щоб видалити наліт, що залишився.

Лимонна кислота з оцтом - найпростіший спосіб повернути чистоту

У домашніх умовах можна легко приготувати ефективний засіб для видалення іржі в унітазі. Для цього знадобиться лимонна кислота та оцет.

У пульвелізатор потрібно налити 1/3 склянки столового оцту.

Два пакети лимонної кислоти необхідно засипати у сухий унітаз. Потім потрібно розпорошити на його поверхні оцет. Реакція цих двох речовин призведе до спінювання порошку лимонної кислоти.

Суміш потрібно залишити на стінах сантехніки на 4 години. За цей час іржавий наліт стане м'яким, і його легко можна буде видалити йоржиком.

Сода та оцет - два методи очищення

За допомогою цих речовин швидко позбутися іржавих патьоків у чаші унітазу. Діяти можна двома способами.

Доведіть до кипіння 1 склянку столового оцту. Поки він не охолонув, додайте соду. Гарячу суміш нанесіть на ділянки з іржею. Через 2-3 години промийте поверхню унітазу проточною водою.

Залийте соду невеликим об'ємом води та ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна паста. Нанесіть склад на забруднену поверхню та залиште на годину. Налийте в розпилювач оцет і змочіть стінки сантехніки. Коли хімічна реакція закінчиться і суміш перестане шипіти, злийте воду з бачка.

В обох випадках можна завершити обробку поверхні унітазу мильним розчином. Для його приготування підійде рідке мило.