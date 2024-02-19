Як запобігти інфаркту? Ділимося важливими порадами
Інфаркт міокарда залишається одним із найпоширеніших захворювань у промислово розвинених країнах. За даними ВООЗ захворюваність на інфаркт міокарда різко збільшується з віком
На жаль, є тенденція до омолодження цього захворювання. У жінок до 40-45 років випадки захворювання трапляються значно рідше (у 6-7-раз), проте після 70 років шанси захворіти на інфаркт міокарда у чоловіків і у жінок зрівнюються.
Атеросклероз є свого роду фундаментом для розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), яка і веде до інфаркту міокарда. Інфаркт міокарда – найбільш важка форма ІХС, за якої внаслідок вираженої та тривалої ішемії виникає розпад серцевого м'яза. Це відбувається у зв'язку з повним припиненням або різким зменшенням припливу крові до певних ділянок серцевого м'яза в результаті спазму, звуження просвіту коронарних артерій атеросклеротичними бляшками і (або) тромбами, що розвиваються, в просвіті вінцевих судин, а також внаслідок їхнього спазму.
Чинники ризику інфаркту міокарда:
- підвищений рівень холестерину (холестерин – 8 ммоль/л та більше)
- артеріальна гіпертонія (АТ – 180/110 мм.рт.ст. і більше)
- присутність цукрового діабету II та I типу
- наявність найближчих родичів пацієнтів з раннім початком розвитку атеросклерозу, що проявляється серцево-судинними захворюваннями
- куріння
- ожиріння
- малорухливий спосіб життя
- чоловіча стать
- літній та старечий вік.
Близькі родичі пацієнтів, які померли передчасно від ішемічної хвороби серця (чоловіки молодші 55 років та жінки молодші 65 років), та особи з сімейним підвищенням рівня холестерину в крові та іншими порушеннями ліпідного обміну повинні бути обстежені на наявність серцево-судинних факторів ризику, оскільки всі ці особи належать до групи високого ризику серцево-судинних захворювань.
Як змінити спосіб життя у пацієнтів, які належать до групи ризику?
Важливо:
-
робота терапевта з пацієнтом
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усвідомлення зв'язку між стилем життя та захворюванням
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самостійне визначення особистих факторів ризику, які необхідно змінити
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складання плану зміни способу життя
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допомога близьких у подоланні бар'єру до зміни способу життя
Що необхідно зробити для запобігання інфаркту міокарда:
- домогтися зниження артеріального тиску нижче 140/90 мм.рт.ст. за допомогою препаратів, призначених терапевтом
- рівень холестерину повинен бути менше 5 ммоль/л, а у хворих з цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями – 4,5 ммоль/л і нижче
- у пацієнтів з цукровим діабетом: діабет І типу – контроль рівня глюкози із застосуванням терапії інсуліном та супутня дієтотерапія, діабет ІІ типу – виконання професійних порад щодо дієти, зменшення надлишкової маси та підвищення фізичної активності
- запобігання надлишку ваги або зменшення вже наявного. Надлишок маси тіла оцінюється по колу талії: у чоловіків – понад 102 см, у жінок – понад 88см.
- здорове харчування, розроблене у процесі професійної консультації. Загальні рекомендації: їжа має бути різноманітною, енергетичне споживання має бути оптимальним для підтримки ідеальної ваги, перевага наступних продуктів: фрукти, овочі, цілісні зерна злаків та хліб, нежирні молочні продукти, нежирне м'ясо, риба, вживання продуктів, що містять риб'ячий жир та омега-жирні кислоти, що мають особливі захисні властивості
- загальна кількість жирів має бути не більше 30% загального енергетичного складу, кількість споживаного холестерину має бути не більше 300 мг/добу
- підвищити фізичну активність: в ідеалі до 30 хв. на день, але навіть помірне поступове збільшення фізичного навантаження краще ніж нічого. Для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями рекомендації повинні ґрунтуватися на всебічному клінічному обстеженні, що включає результати навантаження.
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