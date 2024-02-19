Як запобігти інфаркту? Ділимося важливими порадами

На жаль, є тенденція до омолодження цього захворювання. У жінок до 40-45 років випадки захворювання трапляються значно рідше (у 6-7-раз), проте після 70 років шанси захворіти на інфаркт міокарда у чоловіків і у жінок зрівнюються.

Атеросклероз є свого роду фундаментом для розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), яка і веде до інфаркту міокарда. Інфаркт міокарда – найбільш важка форма ІХС, за якої внаслідок вираженої та тривалої ішемії виникає розпад серцевого м'яза. Це відбувається у зв'язку з повним припиненням або різким зменшенням припливу крові до певних ділянок серцевого м'яза в результаті спазму, звуження просвіту коронарних артерій атеросклеротичними бляшками і (або) тромбами, що розвиваються, в просвіті вінцевих судин, а також внаслідок їхнього спазму.

Чинники ризику інфаркту міокарда:

підвищений рівень холестерину (холестерин – 8 ммоль/л та більше)

артеріальна гіпертонія (АТ – 180/110 мм.рт.ст. і більше)

присутність цукрового діабету II та I типу

наявність найближчих родичів пацієнтів з раннім початком розвитку атеросклерозу, що проявляється серцево-судинними захворюваннями

куріння

ожиріння

малорухливий спосіб життя

чоловіча стать

літній та старечий вік.

Близькі родичі пацієнтів, які померли передчасно від ішемічної хвороби серця (чоловіки молодші 55 років та жінки молодші 65 років), та особи з сімейним підвищенням рівня холестерину в крові та іншими порушеннями ліпідного обміну повинні бути обстежені на наявність серцево-судинних факторів ризику, оскільки всі ці особи належать до групи високого ризику серцево-судинних захворювань.

Як змінити спосіб життя у пацієнтів, які належать до групи ризику?

Важливо:

робота терапевта з пацієнтом

усвідомлення зв'язку між стилем життя та захворюванням

самостійне визначення особистих факторів ризику, які необхідно змінити

складання плану зміни способу життя

допомога близьких у подоланні бар'єру до зміни способу життя

Що необхідно зробити для запобігання інфаркту міокарда: