За інноваційні ідеї школи Прикарпаття отримають комп’ютери для кабінетів інформатики

Після завершення навчання учнівські команди отримають сертифікати на нове комп’ютерне обладнання для шкільних кабінетів інформатики від відомого тайванського бренду.

Проєкт Leave no one behind partnership об’єднав учнів п’яти шкіл Верховинського та трьох шкіл Косівського районів. Разом із тренерами діти формулюють власні бізнес ідеї, створюють прототипи інноваційних наметів та наплічників.

"Інновації – це рішення, спроможні розв’язати проблеми краще, аніж усі існуючі досі пропозиції. А вміння вибудувати навколо такої ідеї структуру – це вже підприємливість. Розвивати у собі підприємливість необхідно, щоб у просторі проблем побачити можливості", - розповідає тренер, асистент кафедри прикладної економіки та бізнесу факультету прикладних наук УКУ Максим Коляда.

Координаторка проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак наголошує, що мета освітніх таборів - мотивувати молодь до створення власної справи у майбутньому.

"Кожна ідея, яку школярі із тренерами напрацювали, може стати стартапом. Діти демонструють фантастичну креативність і сміливість у своїх мріях. Наша мета — навчити їх, як перетворити ідеї в реальність, створити успішні бізнес-моделі і реалізувати власний потенціал. Тепер таких ідей з’явиться багато. Адже ми будемо проводити табори у різних громадах Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей", - розповідає Уляна Пак.

В інтерактивних іграх учасники навчання творять макети інноваційних наметів та наплічників, вчаться продавати власні інноваційні вироби. А ще - формувати бізнес-плани, аналізували поняття "прибуток" і "збитки", складати портрет клієнта.

"Мотиваційні проєкти для дітей у гірських районах - це унікальна можливість для розвитку, оскільки таких заходів у віддалених регіонах проводиться замало. Школярі навчаються усвідомлено, відповідально планувати власне майбутнє. А згодом вони розвиватимуть економіку гірських громад", - зазначила Марія Маківничук, менеджерка проєкту в Івано-Франківській області.

Організовує табори громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум", в межах проєкту Leave no one behind, за підтримки Тайваню та сприяння Миколи Княжицького.

"Молодь своїми ідеями, знаннями, рішучими діями збудує нову країну. Сучасна освіта це основа для розвитку нового покоління українських вчених, інженерів, програмістів, підприємців. Зараз маємо подбати про школи, забезпечити умови для захопливого навчання. Згодом діти зможуть реалізувати свій потенціал в Україні. Вони дуже талановиті та потрібні своїй державі. Разом із партнерами з Тайваню підготуємо більше фахових вчителів, а також поєднаємо навчання технологіям з розвитком підприємницьких навичок у школярів. Це два напрями тайванської інвестиції в майбутнє України", - акцентував Микола Княжицький, засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум".