ОАЕ пом'якшують закони щодо алкоголю: в Абу-Дабі відкриють першу пивоварню

Про це пише Bloomberg.

Відкриття пивоварні заплановано на грудень.

Імпортне пиво й міцний алкоголь від цієї компанії можна купити в спеціальних магазинах Обʼєднаних Арабських Еміратів, але всі вони вироблялися за кордоном.

Однак у 2021 році Абу-Дабі дозволило власникам ліцензій зброджувати алкогольні напої для споживання на місці. Так емірат помʼякшує суворі ісламські закони, що стосуються алкоголю.

Craft by Side Hustle подаватиме власне пиво разом зі стравами у стилі Південної Луїзіани. Ресторан розраховано на 250 місць. У закладі подаватимуть ель, пілснер, лагер та стаут.