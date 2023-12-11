ОАЕ пом'якшують закони щодо алкоголю: в Абу-Дабі відкриють першу пивоварню
В Абу-Дабі (ОАЕ) відкриється перша легальна пивоварня. Ресторан Craft by Side Hustle отримав ліцензію на продаж розливного пива, звареного на території закладу
Про це пише Bloomberg.
Відкриття пивоварні заплановано на грудень.
Імпортне пиво й міцний алкоголь від цієї компанії можна купити в спеціальних магазинах Обʼєднаних Арабських Еміратів, але всі вони вироблялися за кордоном.
Однак у 2021 році Абу-Дабі дозволило власникам ліцензій зброджувати алкогольні напої для споживання на місці. Так емірат помʼякшує суворі ісламські закони, що стосуються алкоголю.
Craft by Side Hustle подаватиме власне пиво разом зі стравами у стилі Південної Луїзіани. Ресторан розраховано на 250 місць. У закладі подаватимуть ель, пілснер, лагер та стаут.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, щоб зменшити кількість смертей.
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