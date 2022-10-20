Окупанти планують обстріл мирного населення Херсонщини, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, - Генштаб
Існує висока ймовірність здійснення Росією обстрілів мирного населення Херсонської області, щоб звинуватити в цьому Україну
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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