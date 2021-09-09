Окупанти вели обстріл поблизу залізничної станції на Донбасі, рух потягів обмежили

Про це передає пресслужба УЗ.

"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території", - йдеться вповідомленні.

Снаряди падали на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає.

Задля безпеки працівників станції та пасажирів евакуйовано в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.

Нагадаємо, російські війська обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід", поранено одного українського військового.

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