Окупанти вели обстріл поблизу залізничної станції на Донбасі, рух потягів обмежили
Російські найманці стріляли у районі станції Скотувата Донецької залізниці. Снаряди падали на відстані 2 км від станції
Про це передає пресслужба УЗ.
"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території", - йдеться вповідомленні.
Снаряди падали на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає.
Задля безпеки працівників станції та пасажирів евакуйовано в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.
Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.
- Нагадаємо, російські війська обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід", поранено одного українського військового.
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