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Головна освіта Приватні університети в Україні: двадцятка найбільших за загальним доходом. Дослідження YouControl
Аналітика

Приватні університети в Україні: двадцятка найбільших за загальним доходом. Дослідження YouControl

Анна Хотіна
6 серпня, 2024 вiвторок
14:30
освіта

Команда аналітиків YouControl.Market проаналізувала діяльність приватних університетів України та сформувала Топ-20 ЗВО за загальним доходом у 2023 році

Зміст

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

За даними YC.Market в Україні зареєстровано 722 юридичні особи (включаючи філії та відокремлені підрозділи), що надають послуги у галузі вищої освіти з КВЕДом 85.42. 

Найбільший загальний дохід (тобто увесь дохід, який отримує приватний ЗВО за результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності) у 2023 році згенерував ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом" – понад 578 млн грн. Доходи МАУП у 2023 році приросли на 102% у порівнянні з 2021 довоєнним роком. 

Акціонерами ПРАТ "ВНЗ "МАУП" є Георгій Щокін та його син Ростислав. Даний ЗВО є головним активом фінансово-промислової групи (ФПГ) “МАУП”, що об’єднує понад 60 компаній зі сфери освіти, видавничої діяльності та нерухомості. Зауважимо, що МАУП, окрім участі в статутних капіталах інших компаній (понад 30), має одну з найчисленніших серед проаналізованих ЗВО мережу філій – 45.

Понад 411 млн грн загального доходу у 2023 році отримав Український католицький університет, місто Львів. Доходи ЗВО у 2023 році зросли вдвічі у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Бенефіціаром УКУ, за даними ЄДР, є Гудзяк Борис – митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США. 

Також до трійки лідерів найдохідніших приватних ЗВО країни увійшов "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II", місто Берегове (Закарпатська обл.). У 2023 році університет отримав понад 327 млн грн загального доходу. І це єдиний університет із двадцятки найбільших за доходом, приріст якого значно знизився у порівнянні до 2021 року – на -21%.

Єдиним засновником Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II є БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗА ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ. Серед учасників Фонду є ГО "ТОВАРИСТВО УГОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ, яку очолював екснародний депутат України 8 скликання Василь Брензович. Василь Брензович також є керівником Партії угорців України. Як пише LB.ua, на майно Брензовича наклали арешт у справі про створення автономії на Закарпатті. За даними видання “Закарпаття.Онлайн”, він покинув країну в напрямку Угорщини за угорським паспортом ще наприкінці 2020 року. 

Найвищий приріст загального доходу у порівнянні із 2021 роком у ТОВ "ВНЗ "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" – він зріс у вісімдесят разів і перевищив 60 млн грн. American University Kyiv пропонує навчання за чотирма спеціальностями на рівні бакалавра та двома – на рівні магістра. Вартість навчання стартує від 4000 $ за семестр.

Навчальний заклад створений у 2020 році у співпраці з Університетом штату Арізона. Його учасником є компанія AUK INC. (США, штат Делавер), а бенефіціаром – громадянин Грузії Карло Гогінава – керуючий директор Wings and Freeman Capital.

Більше ніж у п'ять разів у 2023 році приросли доходи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". ЗВО згенерував понад 59 млн грн. 

Університет зареєстрований у 2020 році. Бенефіціаром інституту є Сергій Кос’яненко. За даними ЗМІ, Кос’яненко є колишнім зятем Сергія Ківалова – екснародного депутата України 3-8 скликань, ексголови ЦВК. Сергій Ківалов офіційно обіймає в Інституті посаду Президента.  Також Сергій Ківалов є Президентом дуже співзвучного за назвою державного ЗВО – НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ".

Ще у 4,5 раза приросли доходи "Львівського університету бізнесу та права". ЗВО згенерував у 2023 році майже 71 млн грн загального доходу. Навчальна установа належить Жанні Семчук (51%), яка є т.в.о. ректора Університету та Ростиславу Сопільнику (49%), що працює в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Майже у чотири рази зросли доходи Карпатського університету імені Августина Волошина. У 2023 році суб’єкт господарювання згенерував майже 45 млн грн. 

Керівником та власником навчальної установи є Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор Бедь. До отримання церковного сану у 2004 році, був народним депутатом України 1-го скликання, адвокатом. Є чинним учасником кількох комерційних компаній, що працюють у сферах надання юридичних послуг та нерухомості.

За два роки повномасштабної війни подвоїв доходи ПЗВО "Київський міжнародний університет" – за 2023 рік ЗВО згенерував понад 181 млн грн.  Керівником та власником установи (100% статутного капіталу)  є Хачатур Хачатурян. Особа з ідентичним ПІБ є учасником російської компанії ООО “Винцет групп”

Думка експерта

Як пояснює експерт із питань вищої освіти, директор аналітичного центру “ОсвітАналітика” Університету Грінченка Євген Ніколаєв, сфера освіти є доволі строкатою і без знання нюансів дуже складно давати однозначні оцінки: 

“Форма власності університету не є визначальною під час вибору місця навчання: є геть трешові державні університети, і є такі ж приватні “контори”, де можна купити диплом. Водночас ми маємо багато якісних освітніх програм, як серед приватних ЗВО, так і серед державних.

Загалом у світі доволі популярні приватні університети, але все залежить від країни. У США, до прикладу, найвища ліга університетів — це приватний неприбутковий сектор, у Німеччині переважають державні університети. В Україні є і ті, і інші. Останніми роками держава навіть робить кроки у фінансуванні державних місць в приватних ЗВО. А державні університети також частково отримують фінансування від фізичних осіб коштом сплати за контракт”.

Під час роботи над дослідженням ми також аналізували дані з матеріалу порталу NGL щодо зростання частки чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 та 2022 роках. Серед ЗВО із двадцятки найбільших за загальним доходом є такі, де кількість студентів-чоловіків зросла утричі, а є і ті, де аномального перекосу не виявлено. Детально проаналізувати дані з відкритих реєстрів щодо частки чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання в університетах можна на сайті NGL.

Теги:
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Суспільство
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Економіка
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