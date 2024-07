В УКУ стартувало ексклюзивне навчання вчителів інформатики

Благодійний освітній проєкт Leave no one behind partnership реалізовується завдяки підтримці Тайваню та охоплює заклади освіти Львівської, Полтавської та Івано-Франківської областей.

“У нас була ідея інноваційного освітнього проєкту, були партнери – колектив викладачів УКУ. А фінансування вдалося залучити від уряду Тайваню. І це потужна інвестиція в українську шкільну освіту. Кожен вчитель вже отримав навчальний ноутбук та комплект робототехніки, за яким буде працювати, виконувати завдання. А після завершення навчання вчителі одержать по 16 ноутбуків, набори робототехніки, проєктори з екранами для кабінетів інформатики у своїх школах”, - розповіла координаторка проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак.

Кандидатів на участь у проєкті обирала незалежна конкурсна комісія. На конкурс подалися команди з 143 закладів освіти - майже по 6 шкіл на одне конкурсне місце. Попередньо було проведене опитування та визначено потреби освітян. Результати дослідження врахували саме при формуванні навчальної програми курсу.

“Опитування виявило, що є великий запит на техніку для шкіл, методичні матеріали для викладання, а також бажання самих вчителів підвищити кваліфікацію. Завдяки цьому проєкту педагоги отримають настільки широкий спектр освітніх інструментів, що застосовувати, випробовувати їх на своїх уроках зможуть впродовж кількох років”, - запевнила кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми "Комп’ютерні науки" факультету прикладних наук УКУ Тетяна Захарченко.

Керівник освітньої програми "Робототехніка" в УКУ Олег Фаренюк зазначив, що практики буде удвічі більше ніж теорії: освітяни мають навчитися програмувати різні платформи. Надалі кожен вчитель з колегами та своїми учнями може обрати платформу на якій буде комфортно працювати.

Після навчання вчителі 24 шкіл отримають технічне обладнання для шкільних кабінетів інформатики. Загалом проєктом планується комп’ютеризувати понад сотню шкіл, передати для навчання дітей понад 1000 комп’ютерів.

“Усі школи, які подали заявки на участь - уже в проєкті. Хтось із них сьогодні розпочав навчання, а інші будуть залучені на наступних рівнях, у інших програмах. Будуть нові конкурси, нові пропозиції. Нікого не залишимо осторонь! Наша мета - зацікавити дітей навчанням, щоб українські родини, які виїхали, охоче поверталися до України. Освіченість, інноваційність мають стати нашою конкурентною перевагою. Важливо, щоб перебуваючи в УКУ, вчителі також навчилися творити відповідальну спільноту, об’єднувати усіх, хто бажає знань, хоче творити. Цінності мають передаватися від вчителя до дитини. Перед нами відповідальність навчити дітей будувати нову країну”, - наголошує засновник ГО "Демократичний форум" Микола Княжицький.

Проєкт реалізовує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та сприяння Миколи Княжицького.